Para recordar alguna vez

Estaba en Madrid, la puerta estaba abierta y no pude resistirme. Entré en el portal del edificio de la Matanza de Atocha horas después de producirse la detención de Carlos García Juliá, el fascista que disparó y mató a nuestro paisano Serafín Holgado. Es el mismo portal testigo del crimen, pero reformado. La historia y el escenario se recuerda en "Siete días de enero", de Juan Antonio Bardem, una película que debiera ver todo el mundo. El silencio del portal de la película y el que escucho es el mismo. Y la escalera sin ascensor por la que subieron los autores de la matanza, salvapatrias de aquel momento, la misma. Al final, una claraboya ilumina el hueco, e iluminó el reguero de sangre que dejó la retirada de los cuerpos, según recuerda Manuela Carmena, entonces abogada del despacho laboralista. Todo, sin embargo, tiene el brillo de lo reformado. La vieja casa humilde y de barrio, de suelos de madera y olores de cocina familiar, es hoy un edificio de lujo, en cuya fachada hay una lápida recordatoria del atentado. A pocos metros, una alegoría del encuentro en forma de monumento insiste en el recuerdo. Atocha tiene connotaciones trágicas y violentas: la primera, la matanza de los abogados, y la segunda la de vecinos a manos yihadistas. En aquel edificio, del número 55 de la calle de Atocha, se escribió un episodio de la historia de España que pudo cambiar todo lo que hemos vivido después. Algo que solo sabemos los que entonces andábamos por aquí. Después vinieron los funerales. Aquí, en Salamanca, el de Serafín, entre caras tensas y puños apretados. Imágenes que han regresado con la detención del pistolero García Juliá.

Mientras quede memoria habrá que recordar aquello y también la pelea de los vecinos por un barrio mejor. La lucha vecinal es anterior a la democracia y la Constitución y acabamos de perder un ejemplo de ella, que hoy parece cosa de otro tiempo y de los viejos del barrio. Pepita Mena luchó por su barrio en las trincheras de la política y fuera de ella. Sabía muy bien de los problemas de los vecinos, que es algo que no siempre puede decirse de los políticos, y quedan ya pocas referencias de la denominada lucha vecinal, como ella, que en Salamanca reclamaba que el agua llegara a todas las casas o que las calles no fueran barrizales, por ejemplo. Pero más allá de que fuera o no uno de los fundamentos del movimiento vecinal en Salamanca, Pepa, Pepita era una mujer buena. Una extraordinaria persona, sensata, sencilla y luchadora.

Podría haber sido un personaje de las primeras obras de Carmen Martín Gaite, que recibió sus flores el día de la Inmaculada. Ese día habría cumplido 93 años y quién sabe si no habría sacudido su boina al viento cantando a la vez el Salamanca, la blanca. Carmen, nuestra Carmen, sigue siendo una de las escritoras más leídas en los campus americanos a pesar de internet, las nuevas tecnologías y todo eso. La actualidad, a veces, te trae recuerdos. Los de Serafín, Pepita y Carmen, hoy, pero mañana pueden ser otros.

Ayer se cumplieron treinta años de la declaración de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Felicidades. Un hermoso título del que podemos presumir, pero que nos responsabiliza a cuidarla y mejorarla. O sea, a representantes públicos y a cada uno de nosotros. Esto también hay que guardarlo en la memoria y recordarlo alguna vez.