Se lo oí el otro día a un participante en una tertulia de radio: a pesar de que han acumulado 3.000 multas en Barcelona, a pesar de que han provocado ya unos cuantos accidentes graves, hay que resignarse: los patinetes eléctricos están aquí para quedarse. También causaron percances –avisaba el tertuliano– los primeros automóviles que circularon por ciudades y carreteras a finales del siglo XIX, y aquí están: se quedaron. Como se quedará el Brexit, como se ha quedado Díaz en Andalucía, como se han quedado los kebabs, y las pizzas con trocitos de piña americana, y los agujeros en los pantalones de los más jóvenes, y las celebraciones de una fiesta tan española como Halloween, y las bicicletas serpenteando en sentido prohibido, y Puigdemont en Waterloo, y el follón catalán, y la Nochevieja de los universitarios, y los tatuajes en brazos, piernas y otros lugares menos manifiestos. Por quedarse, hasta Fonseca se quedará (triste y sola, me dicen).

Vamos, que son muchas cosas las que se han quedado, se quedan o se quedarán. A pesar de lo que advirtió en su día –allá por el siglo VI antes de Cristo– Heráclito de Éfeso: "Todo fluye, nada permanece". El filósofo presocrático, a mi entender, debió afinar un poco: nada permanece, de acuerdo, pero hubiera quedado mejor si hubiera precisado el plazo con un 'nada permanece más de unos años'. Aunque, lo admito, la frase le habría quedado menos redonda. Pero es que a mí algunas cosas –por ejemplo, el mencionado follón catalán– se me están haciendo eternas.

Pues que no lo sean. Yo, como si fuera un político al uso (es lo que ellos ofrecen siempre en sus campañas electorales), me declaro partidario de los cambios, a sabiendas de que a veces exigen un esfuerzo psicológico importante. Por eso hay que afrontarlos con humor. Pido al lector que elija, de entre las cosas que cité en el primer párrafo, las que en su opinión no deberían quedarse entre nosotros. Si encuentra por su cuenta otras más serias, déjelas de lado. No merece la pena irritarse.