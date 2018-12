El partido que dirige Santiago Abascal acaba de dar la sorpresa obteniendo en las elecciones andaluzas 396.000 votos y 12 escaños, y no ha valido para nada que durante la campaña se les motejara de "extrema derecha". Parece que estos calificativos, más viejos que la tos, sirven ya para poco€ Y yo me alegro, porque odio los discursos de cartón piedra en los cuales sobran viejos clichés y faltan imaginación e ideas.

La inmigración hacia Europa desde África se ha convertido en una componente política de primer orden en países como Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, etc., pero no se trata tanto de una realidad inmigratoria como de una "sensación". Veamos.

Según una encuesta reciente del Eurobarómetro los ciudadanos europeos atribuyen una proporción excesiva de inmigrantes dentro de sus poblaciones. Por ejemplo, los italianos imaginan que los inmigrantes constituyen la cuarta parte de la población, cuando en realidad son aproximadamente el 7%.

No es de extrañar, por tanto, que Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, ahora Italia, Austria e incluso la generosa Alemania adopten políticas cada vez más restrictivas respecto a la acogida de inmigrantes.

Como en España nadie hasta ahora había levantado la voz a este respecto, se ha sostenido hasta ayer que ésta era una tierra de promisión€ hasta que llegó Vox y se montó el lío. Lo explicaré por medio de unos datos significativos.

Si tomamos, por un lado, el porcentaje de población extranjera empadronada el 1 de enero de 2018 en cada provincia andaluza y, por otro, el porcentaje de votos obtenidos por VOX en cada una de esas provincias, la correlación entre una y otra variable es altísima: el 75% (r=0,75); y si en lugar de todos los extranjeros tomamos sólo el porcentaje de marroquíes, la correlación sube al 86% (r=0,86).

Esto demuestra que en Andalucía existe la misma sensación de "invasión" que en Italia, y más tras este último verano lleno de pateras.

Claro que el asunto tiene fácil arreglo. Se les llama a los de Vox "xenófobos" y "racistas"€ y todos tan contentos.

Claro que es fácil desde un chalet en Galapagar llamar xenófobos y racistas a los votantes de El Ejido, sin tener que aguantar los "usos y costumbres" de los marroquíes ("¡multiculturalidad, por favor!") ni las de sus chavales a menudo sin escolarizar.

Lo que de verdad se necesita es educación ilustrada y democrática, es decir, más políticas de integración. Y echar al vertedero la multiculturalidad.