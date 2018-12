Suspense en el Consistorio

Parece que el grupo municipal de Ciudadanos en la capital quiere mantener el suspense y de momento no ha decidido si apoyará o no el próximo jueves a Carlos García Carbayo como sustituto de Alfonso Fernández Mañueco. En realidad, el grupo naranja está a lo que le manden en Valladolid, donde Luis Fuentes se la tiene jurada al todavía alcalde salmantino, y no por nada personal, sino por el odio heredado de su amigo Juan Antonio Martín Mesonero, al que el Ayuntamiento cortó los provechosos vuelos de sus diversos chanchullos.

La inquina de Fuentes queda retratada en sus declaraciones tras conocerse la noticia, sabida, esperada y anunciada, del relevo en el Consistorio. Según el portavoz de los riveristas en Valladolid, la dimisión de Mañueco para encarar la precampaña electoral a las autonómicas no es un movimiento lógico y obligado, sino "una auténtica fuga" de alguien "que huye porque priman sus ambiciones personales y políticas". Vamos, que cuando Fuentes disolvió la Unión del Pueblo Salmantino hace cuatro años y cambió un partido concebido contra el centralismo de Valladolid para enrolarse como candidato de Ciudadanos y defender el mismo centralismo que criticaba, no era ni chaqueteo, ni fuga, ni ambición, sino pura coherencia. Y los 94.000 euros que le caen cada año por 'estar' en las Cortes, una bagatela.

Ciudadanos está deshojando la margarita en Salamanca bajo el síndrome de confusión que le invade en Andalucía, donde está batiendo todos los récords de la sandez política pretendiendo que el PP y el PSOE se abstengan para que pueda gobernar Juan Marín. Es una idea tan descabellada que no hay que descartar en ningún momento que lleguen a proponerla también en Salamanca. Qué risa.

En fin, que a Mañueco le harían un favor si los concejales que pastorea Alejandro González Bueno se acabasen alineando con el PSOE y con Ganemos. Y al propio García Carbayo le harían la campaña, si le confirman como candidato a la Alcaldía, porque los salmantinos sabrían valorar el apoyo de los naranjas a un partido que ahora mismo va de la mano de los golpistas catalanes, y de una coalición filocomunista.

Esto no quiere decir que las elecciones de mayo vayan a ser un paseo para Mañueco o Carbayo, ni siquiera en el favorable caso de un ataque de locura en Ciudadanos. Tanto uno como otro se enfrentan a un panorama electoral confuso como no lo ha sido en Salamanca y en Castilla y León al menos desde hace treinta años. La política en España se ha convertido en un tiovivo donde tan pronto cualquiera de los grandes partidos está disfrutando en la cumbre como mordiendo el polvo en la cuneta.

Si nos viéramos obligados a plantear ahora mismo un pronóstico, dando por sentado, de forma temeraria, que el panorama no va a cambiar de aquí a mayo, podríamos arriesgarnos y vaticinar que no habrá mayorías absolutas (la única posible ahora mismo sería la del PP), que Vox entrará en las Cortes de Castilla y León con cierta fuerza (incalculable a estas alturas), que Ciudadanos debería crecer, a no ser que se empeñen en mantener como candidato a uno de los peores portavoces en la historia del hemiciclo (el suyo) y los populares podrían perder unos cuantos escaños, la mayoría con destino a la extrema derecha, mientras el PSOE pelearía por salvar los muebles.

Salvo sorpresa mayúscula, tras las elecciones del 26 de mayo estaremos de nuevo ante un baile de pactos. Y, desde luego, mientras Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa gracias a sus cesiones, rendiciones más bien, en favor de Torra y compañía, cualquier alianza con los socialistas será tóxica para los seguidores de Albert Rivera. Pero hasta entonces, queda mucha tela que cortar. Empezando por resolver el suspense del "fugado" Fuentes.