Menosprecio de la aldea

Los marxistas ortodoxos de principios del siglo XX predijeron la desaparición del pequeño campesinado en aras de una mayor rentabilidad de la agricultura capitalista, al igual que la máquina de vapor eliminaría la carretilla. El pronóstico aún no se ha cumplido. El de la carretilla, sí. Sin embargo, el mundo rural es objeto de un continuo menosprecio, como si se tratara de algo marginal a la civilización, como si se quisiera saldar una cuenta que ya no tiene vigencia en un mundo post-industrializado que se rige por los exclusivos valores del mercado.

Pero está demostrado que el incremento de productividad no reduce la pobreza, del mismo modo que la extensión del conocimiento no lleva a una mayor democracia; ni el disfrute del ocio en las sociedades posmodernas conduce a la satisfacción personal, sino a más manipulación del individuo; ni la televisión contribuye a incrementar la cultura de masas.

Quienes durante generaciones han dedicado sus vidas al cultivo de la tierra y la ganadería contemplan el mundo como un inacabable ciclo de nacimiento, vida y muerte, en una suerte de fatalismo que nada tiene de religioso. La religión del campesinado no es la de los gobernantes, ni siquiera la de los curas. Entre otras cosas, porque las clases dirigentes se ocupan poco del mundo rural, y porque, además, ya casi no quedan curas. Los agricultores y ganaderos no sueñan con paraísos, sino con pensiones dignas, con servicios sanitarios asequibles, con buenas comunicaciones, con bosques que no se conviertan en teas cada año, con la pervivencia de unos pueblos a punto de desaparecer para transformarse en cazaderos donde horteras domingueros contaminen la naturaleza y pisoteen las huellas invisibles que durante siglos dejaron los antepasados.

El sustento económico del mundo rural es la agricultura y la ganadería. Pero poco a poco deja de ser una unidad productiva para convertirse en unidad de subsistencia. Se dice que el mundo rural es reticente a los cambios, que el campesinado es conservador, perdido ya todo atisbo revolucionario. Si teme a los cambios es, precisamente, porque todo es cambiante: la lluvia que no llega a tiempo, el rayo que provoca un incendio, la helada que quema los brotes, el pedrisco que machaca los frutales, la epidemia que azota la cabaña ganadera, incluso las caprichosas normativas de la administración.

Plantar un árbol es pensar en el futuro, como lo es ordeñar una vaca, hacer queso, cuidar las colmenas, podar las viñas, segar los prados, arrear un rebaño o abonar la tierra. Son actividades que tienen carácter anticipatorio, inacabada provisionalidad, inciertas emboscadas y desconocidos riesgos. Hoy, los pueblos abandonados son una metáfora del escenario en el que los actores secundarios han hecho mutis por el foro.