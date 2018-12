Conocer y querer

Casi superado el puente de la Constitución-Inmaculada con las celebraciones del 40º aniversario de la Carta Magna, ya podemos volver a ignorarla e incumplirla. Me gustaría saber cuántos de los que piden su reforma han leído alguno de sus capítulos. Pero de esto, de su reforma, se ha hablado estos días como nunca antes y estoy con quienes afirman que si hay que reformar algo, que sea concreto y necesario y nunca hacerlo evocando el concepto de antiguo. Qué espléndido discurso el de Ana Pastor el jueves en el Congreso, ante dos reyes y dos reinas, dos cámaras, tres padres de la Constitución y cuatro expresidentes. Sería interesante que algunos pasajes de ese discurso fuesen leídos en las escuelas, haciendo buena la máxima del consejero de Educación (y constitucionalista) Fernando Rey, de que aquello que no se conoce no se quiere. Lo mejor de esta celebración es que ha servido para que se valore lo que hicieron muchos españoles en aquel momento para encarrilar a España hacia aquí. Conviene conocerlo y no olvidarlo.

A la vez que se apagan los ecos de la celebración entramos en la semana de la despedida de Alfonso Fernández Mañueco. No ha habido conmoción porque él lo había anunciado, pero sí cierto temblor en el vecindario por ver qué pasa ahora. El miércoles veremos al alcalde salir del Ayuntamiento con una caja en los brazos con sus cosas personales, al igual que en las películas. Será uno de los acontecimientos de esta semana, que se abre con Matacán de fiesta, con recordatorio en la Subdelegación del Gobierno de derechos humanos, el "Fin de Año Universitario" o la presentación del libro de Isabel Bernardo "GTB 2.0", que la autora describe como un viaje a la Gastronomía de todos los siglos, que comienza en el futuro e internet, sigue por la antigüedad y finaliza en la actualidad. Un libro que atraviesa la famosa máxima de Faustino Cordón de que cocinar hizo al hombre. Yo lo firmo. Cuanto más se conoce de la gastronomía más se conoce y más humanos nos hace. El broche a la semana lo pone Barbara Hendricks, que regresa a Salamanca después de aquella maravillosa sesión en el Liceo el año de la Capitalidad Cultural, en 2002. Una voz profunda, negra y solidaria. Sume a la semana el despliegue de belenes y el adorno navideño en nuestra Plaza Mayor, cenas y comidas de empresa€Va a ser una semana fantástica. Y podremos comparar lo que vivamos esta semana con lo que vivieron nuestros antepasados, que ha reunido Jesús Málaga en un nuevo libro, que presenta el lunes que viene en el Casino. Un libro sobre la vida cotidiana. Estoy seguro de que aparecerán en él actividades o situaciones que se han perdido y nos parecerán hoy raras o rarísimas.

Aquellos antepasados tenían sus diversiones, no exentan de picardías. Como nuestro Gran Café Teatro. Vuelvo a defender de que la asistencia a este espectáculo debería incluirse en el recetario de la Seguridad Social, como un servicio más del SACYL. La risa es terapia, mantiene mi admirado Germán Payo desde hace años, y lo demuestran esta compañía maravillosa y gamberra que pastorea Miguelón con el Maestro Ruiz. Con la voz maravillosa de Sheila Blanco, la coreografía de Yulene Sánchez, la danza exótica de Astrid Beltrocco, la magia disparatada de Luis Joyra, la mímica surrealista de Jes Martin´s, los fantásticos diálogos de Divinas Conmedias, la música "saxofónica" de Saxmanía y las presentaciones de Don Carlos. Están hasta esta tarde en el CAEM B. No se lo pierdan. Mejora considerablemente la salud. Y sí, cuando se les conoce, se les quiere.