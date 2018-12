Sí, pero no

Lo entiendo, es lo lógico, no es nada descabellado, pero no por eso tiene que gustarme. Me refiero a la marcha del Ayuntamiento de Alfonso Fernández Mañueco, con el fin de centrarse en su candidatura a presidente de la Junta, cosa que espero que consiga, no solo por él mismo, si no por todos los castellanoleoneses.

Con Mañueco se nos va el mejor alcalde del que yo tengo recuerdo. Una persona cercana, humilde, coherente y con un activo que, por desgracia, en la política de estos tiempos que corren, escasea: el sentido común.

Sinceramente, creo que los salmantinos perdemos con la marcha de nuestro Alcalde. Alfonso Fernández Mañueco era y es la cara amable de una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Pero entiendo que dado el panorama político actual es importante centrarse en conseguir el mayor número de votos para su desembarco en la Junta. Porque las cosas se hacen bien o no se hacen, vamos, lo que decía antes, sentido común.

Salamanca tiene una deuda con Mañueco, no voy a negar que hablo desde un cariño personal, pero como suele decirse, lo que es, es. Alfonso es un perfecto exponente de nuestro carácter charro, poco dado a florituras, pero siempre correcto, sensato y dispuesto a echar una mano. Quizá se asemeja en esto del carácter a otro salmantino ilustre como es Vicente del Bosque.

Pensando en el lado positivo, el hecho de que Mañueco llegue a ponerse al frente de la Junta (ojalá) hará que Salamanca tenga cierta influencia a nivel regional. No hablo de "enchufismo", simplemente cordura.

Para nada envidio la papeleta que se le queda a Carlos García Carbayo, le han dejado el listón muy alto, pero tiene un gran espejo en el que mirarse. Y espero, y confío, que pueda, no solo igualar, si no mejorar, la gestión del alcalde saliente.

Estoy seguro que muchos que ahora leen lo que aquí escribo y piensen que exagero, con el tiempo se darán cuenta de que no hago más que señalar la verdad, porque el tiempo, queramos o no, al final pone a cada uno en su sitio. Cedemos un magnífico alcalde para tener un gran Presidente de la Junta. Sí, pero no.

Desde aquí solo me quedan por decir dos cosas a Alfonso, la segunda mucho más importante que la primera. Mucha suerte, pero vuelve pronto.