Adiós a los toros y a la caza

La situación política asusta y ahí está el caso del joven de Vitoria agredido por 15 encapuchados tras criticar los ya habituales homenajes a los etarras; con radicales boicoteando a Valls al grito de "fuera fascista"; con Podemos incendiando las calles porque ha surgido una amenaza llamada Vox...

Las elecciones de Andalucía han clarificado un panorama político de confrontación en parte porque quienes antes campaban a sus anchas se han encontrado con una indignación que les puede dejar fuera del poder y han optado por demonizar y tachar a los que no piensan como ellos de ultranacionalistas, fascistas o anticonstitucionalistas. Luego, curiosamente, es Podemos quien celebra el Día de la Constitución con camisetas a favor de la República, o son ERC y PdCat, socios del PSOE, los que han dado el paso para romper España, igual que el otro "colega" de Sánchez, Bildu, ya ha adelantado su intención de seguir sus pasos si en algún momento toca poder. Pero los anticonstitucionalistas son los otros y los "fachas", los que lucen la bandera de España porque lo bien visto era renegar de ella o, al menos, no mostrarla salvo con la excusa de animar a la selección.

Con un panorama de enfrentamientos de este calibre y que por la pérdida de poder de Podemos amenaza con ir a más, nos queda sólo el festival de ocurrencias y tonterías para relajar, y en eso el Gobierno de Pedro Sánchez es de los que lo borda. Y dentro del elenco de ministros y ministras nacidos para el titular del absurdo, hay que reconocer que la de Transición Ecológica es una número uno. Teresa Ribera se confesó en Onda Cero como defensora de que los animales estén vivos y detractora de los toros y de la caza, que prohibiría si estuviera en su mano.

En el mundo idílico de esta ministra simpatizante de lo vegetariano todos estaríamos rodeados de animales de cuatro patas y nos preguntaríamos cómo alimentamos a la población, que sería lo secundario. De momento, con esta vena ecologista que nos inunda, los corzos y los jabalíes campan ya a sus anchas, como se pudo ver bien en esta ciudad durante el verano, pero también en otras. Pero tranquilos, que sólo son transmisores de numerosas enfermedades, entre ellas la peste porcina africana o la tuberculosis. Pero pobrecitos, hay que dejarlos vivir.

Además ahora mismo y dentro de este buenismo ecologista que sitúa al animal por delante del hombre los lobos están tomando la Sierra de la Culebra por la supresión de los cupos de caza y conquistando poco a poco la Comunidad. No pasa nada, todo sea para que la ministra disfrute de los animales vivos y seamos los más guays. Las ovejas no tienen derecho a la vida.

Pero, claro, como en estos días de ocurrencias siempre hay alguien que supera la tontería mayor, el Gobierno de La Rioja ha dejado el apunte de la ministra en palabrería al ir directamente a la consumación de la estupidez.

PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado en esta Comunidad la Ley de Protección Animal más disparatada de la historia que prohibe, por ejemplo, usar a los perros como barrera para impedir el paso del ganado. Es decir, que según estos iluminados se acaban los perros pastores. Luego está lo de la obligación de esterilizar a las mascotas, la majadería de realizar la autopsia a todos los animalitos que se mueran, la de pasear dos veces al día a los perros y también lo de prohibir que se queden 48 horas solos, aunque estén en un hotel de lujo con dieta equilibrada y dosificada.

Alguien tendría que decirles a estos lumbreras que no estamos para sandeces. Una cosa es el cuidado y el bienestar animal, donde la normativa es cada vez más exigente aunque lamentablemente sigan existiendo casos como el del ganadero de San Muñoz, y otra muy diferente convertir a las mascotas en reinas de la civilización y dejar que la fauna campe a sus anchas. Qué triste que en La Rioja sea más importante garantizar que un perro tenga visita cada 48 horas que proteger a las personas que viven en soledad obligada.