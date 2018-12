Facha y Ultra

Hace tiempo escribí en estas mismas páginas una columna reconociéndome como "facha", creo que recordar que titulada "Soy un facha". No es un secreto que en la España de hoy —de hace tiempo en realidad— cualquier demócrata, cualquier ciudadano honesto consigo mismo y con la sociedad en la que vive, es un aspirante a "facha", palabra que aquí han convertido en un comodín de ignorantes y reaccionarios que no tienen ni argumentos ni vergüenza. Por no hablar de los comisarios ideológicos que deciden qué es democracia (la que me vota) y qué no es democracia (la que no me vota).

Ahora, atendiendo a las barbaridades que leo estos días, he subido un escalón, y además de "facha" soy un "ultraderechista" según el modelo que marcan la izquierda y el populismo liberticidas, los nazis del nacionalismo, y los hijos de la gran puta de los terroristas a los que hemos acabado pidiéndoles perdón y pagándoles la jubilación.

Y tras ser un "facha" sólo por ser un demócrata de la España constitucional y orgulloso hijo de la Transición, ahora soy un "ultra" por ver en Vox un partido más cuyos miembros no han dicho nada del otro jueves, salvo algunas cosas que pensábamos muchos —incluidas gentes de izquierdas—, pero que nadie en el ámbito político decía por ser rehenes del verdadero fascismo: lo políticamente correcto.

Si les soy sincero, hace ya varias semanas que quería escribir esta columna, desde que empecé a escuchar que los de Vox son "la ultraderecha", lo cual, como digo, me parece una injusticia y otra prueba de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Soy votante del PP —lo menos malo— y creo que seguiré siéndolo; de hecho no conocía mucho de Vox, pero sí tenía claro de la normalidad democrática de este partido. Intoxicar, manipular e insultar me parece un flaco favor a nuestra democracia. Además, estoy muy orgulloso de que a pesar de toda la mierda sembrada por Podemos y por el "sanchismo", España es uno de los pocos países que se han mantenido al margen de los brotes realmente ultraderechistas y neonazis.