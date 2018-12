El voto de los indignados

El escenario político que dibujaron las urnas el domingo en Andalucía no lo habría adivinado ni la mejor vidente. Por supuesto, los partidos políticos ni lo atisbaron y mucho menos el desprestigiado Tezanos y su CIS, que predijo que la lideresa iba a mantener prácticamente los mismos escaños. No había más que ver la cara desencajada por la soberbia de Susana Díaz la noche de autos y el mensaje desesperado apelando a la contención de la extrema derecha. Solo le faltó decir que los de Vox tienen rabo y se parecen al demonio. Su lectura ha sido tan simplista que ya se atreve a coger la manguera después de haber prendido el fuego. Le hizo la campaña a Vox, alentó la abstención y el domingo los suyos se quedaron en casa y los del "cabreo" le hicieron la peineta y fueron a votar.

Los electores, muchos, casi 400.000, se han rebelado contra ella y contra su partido por hacer todo lo contrario de lo que predican. Yo creo que la estocada definitiva al "susanismo" se lo dio Pedro Sánchez el sábado desde Buenos Aires, cuando dijo que tenía que gobernar la lista más votada. En ese momento, los ciudadanos le dijeron: ¿pero tú de qué vas, nos quieres tomar por tontos o tanto viaje te ha provocado una amnesia y te has olvidado de que llegaste a La Moncloa sin haber ganado las elecciones y con el apoyo de los "proetarras", los separatistas y los antisistema?

La noticia de la jornada electoral sin lugar a dudas ha sido la hecatombe de la izquierda. Por primera vez en 36 años se abre la oportunidad de cambiar de color político el Gobierno de Andalucía, donde parecía que ni la corrupción ni el paro hacían mella en el PSOE. Pero sin duda la sorpresa para todos ha sido la entrada en el Parlamento de Vox con 12 escaños y con un respaldo de casi 400.000 votos.

Ni siquiera los sondeos habían sospechado la irrupción tan determinante de una fuerza como Vox, que ha pasado de cero a 12 parlamentarios con todos los elementos en contra.

El éxito del partido de Abascal y de Ortega Lara —hasta ayer prácticamente nadie sabía cómo se llamaban sus líderes en Andalucía— se lo pueden repartir a partes iguales Pedro Sánchez y sus coqueteos con los amigos de Eta y con los radicales que quieren acabar con la unidad de España y la campaña del miedo que ha infundido Susana Díaz en el último tramo de campaña.

Francisco Serrano, que por si aún no lo saben es el líder de Vox en Andalucía, aseguró ayer que son el partido de los indignados. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Su éxito es fruto principalmente del enfado supremo de una buena parte de la sociedad andaluza con la izquierda del socialismo y del populismo podemita, sin desdeñar que los que han apostado por una derecha más extrema tampoco están contentos con la condescendencia de Ciudadanos y del PP.

Y mientras Susana soñaba con el demonio, a Casado se le apareció la Virgen de la Macarena. El resultado del PP ha sido malo sin paliativos, pero mucho menos de lo que sospechaban cuando la lideresa convocó las elecciones.

Casado se encontró con un candidato malo y además, no era el suyo. Sin embargo, por primera vez se le presenta la oportunidad de su vida: gobernar siendo la segunda fuerza política al haber conseguido mantenerse a pesar del impresionante crecimiento de Ciudadanos. El temido "sorpasso" no llegó y eclipsa los siete escaños que han perdido los populares. Los naranjas no tienen otra salida que ponerse de acuerdo con el PP y con Vox para crear una alternativa a la izquierda andaluza. Y cualquier de los tres que impida la gobernabilidad, será castigado en las urnas.

Dice el refrán castellano que cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar. No soy nadie para dar consejos, pero sí puedo recomendarle al socialista Luis Tudanca que deje de aterrarse en público con la llegada de Vox, porque le puede pasar lo que le ha ocurrido a su compañera, aunque enemiga, Susana Díaz. Pocos entenderían en esta Castilla nuestra que tenga miedo al burgalés Ortega Lara y no a los "bilduetarras" que apoyaron a su amigo Pedro Sánchez para que fuera presidente del Gobierno.