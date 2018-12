Tener o no futuro

La lucha contra el cambio climático y la contaminación ya no es cosa de cuatro pirados o 'ecolojetas'. Más bien nunca lo fue aunque algunos se afanaran en desacreditarlos. Esos que hace una década advertían de lo que se avecinaba no estaban pirados. Por mucho que gente como Rajoy recurriera a chistes fáciles con su primo y negara en 2007 que fuera un problema mundial, claro que lo era y muy grave. Mariano se dio cuenta en 2015 y los más escépticos de antaño ya no se atreven a poner en duda una realidad aplastante. La humanidad ha sobrepasado con creces el cupo de CO2 y otros gases de efecto invernadero que podía liberar a la atmósfera. La temperatura del planeta se ha elevado. Todo esto está repercutiendo gravemente en la salud. Desde el aumento de las alergias y los casos de asma, hasta la subida de la mortalidad por enfermedades cardiacas y respiratorias. Ese incremento de la temperatura trae consigo una subida del nivel del mar que multiplica el riesgo de inundaciones. Estos son solo algunos de los efectos que ya estamos sufriendo. Nada de predicciones a largo plazo ni de profecías catastrofistas. Es el presente más crudo que ha encendido todas las alarmas. Es un SOS de la humanidad ante un futuro demasiado negro.

Aunque en muchos casos puede que sea demasiado tarde, es imprescindible actuar. Y hacerlo con contundencia. Hace un cuarto de siglo nos podíamos plantear tomar medidas paulatinas y tranquilas. Pero ahora no. Hemos apurado tanto que no queda más remedio que cortar los focos de contaminación de raíz. Es algo parecido a lo que sucedió con la ley antitabaco. No valían medias tintas y ese invento de habilitar zonas para fumadores en algunos bares. Había que prohibir semejante tumor maligno de golpe y porrazo. Ahora todos, salvo cuatro cerriles adictos a esa droga, lo agradecemos. Prohibir los vehículos diésel, gasolina e híbridos en 2040 es una medida que alarma. Y más cuando el coche eléctrico no se ha desarrollado lo suficiente. Es la única duda que genera la ambiciosa propuesta del Gobierno socialista. Guste o no hay que poner un horizonte temporal al fin de los automóviles que contaminan. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, 2040 no me parece una fecha para nada descabellada. Francia y Reino Unido han hecho exactamente lo mismo. Dinamarca, Holanda e Irlanda lo adelantan diez años, a 2030. Noruega lo establecido en 2025. Por lo tanto no es ninguna ocurrencia de Pedro Sánchez. Es un reto global y una forma de presionar a la industria para que pise el acelerador a la hora de fabricar coches eléctricos más baratos y con más autonomía. Estamos hablando de uno de los sectores más innovadores que existen. Por lo tanto pueden y deben hacerlo. Eso sí, con ayuda de las administraciones para ir creando una amplia red de puntos de recarga y facilitar a los conductores la transición de sus coches contaminantes a los de cero emisiones.

Dice la Unión Europea que prefiere que no se establezcan prohibiciones. El problema es que el ser humano solo aprende con ese lenguaje. Pero una vez más Bruselas vuelve a caer en una grave contradicción. Al mismo tiempo el comisario de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, aseguró esta pasada semana que Europa tiene que conseguir las emisiones cero en 2050. O, lo que en lo mismo, dentro de 32 años no puede circular por nuestras carreteras ningún vehículo diésel, gasolina o híbrido. ¿Y cómo se logra eso si no se prohíbe su venta? Y eso que Arias Cañete no es sospechoso de ser un rojo ecologista.

Las grandes ciudades ya están poniendo su granito de arena. Son las que más están notando esa polución salvaje que genera un ambiente casi irrespirable. Se vivió el pasado año en Madrid y por eso ya se están tomando medidas concretas. En este caso ocurre igual que con Sánchez. No se trata de 'carmenadas' ni ideas peregrinas de la veterana alcaldesa. Son decisiones lógicas y normales que ya llevan años en vigor en muchas capitales europeas. Los primeros y necesarios salvavidas si queremos seguir escribiendo páginas en la historia de este planeta.