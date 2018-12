Próximo destino:China

Todos los medios se han hecho eco de la noticia. China ha eliminado parte de las restricciones del mercado del cerdo con España, y las patas de jamón van a llenar los clavileños del aire para volar al otro lado del mundo, y "engolosar" el paladar de una población supernumeraria que ya pide algo más que arroz en sus mesas. El sector productor salmantino, el más nuestro, el que más nos importa, lleva años trabajando estas relaciones comerciales, y me consta que las actuales generaciones de empresarios se han dejado la jija en ello. Muchas de las lechigadas de garrapillos que veamos correr de encina en encina en las próximas montaneras, serán manjar del gigante asiático, aunque, desafortunadamente, haya quien ya ande culebreando la lengua en sentido negativo y "descelebrando" la buena nueva. Mejor dar patadas en el trasero que arrimar el hombro. Pero somos así de previsibles.

La noticia me ha recordado aquel viaje que hice a China en el 2006. No sospechaba que una de las mejores barras de tapas españolas estaba en Beijing, la Pekín de nuestra lengua. Y además la regentaba un salmantino, Carlos Chordi. Nuestro taxi se detuvo en Sanlitun, una calle no muy iluminada en el barrio de embajadas y negocios internacionales, que por entonces carecía hasta de asfalto. A la puerta de Tapas —así se llamaba el restaurante— nuestro paisano nos esperaba. Tapas tenía seducidos a los chinos. No había más que verlos, ocupando los taburetes de aquella barra larga repleta de paella, tortilla y vino español, con un rictus feliz e inusual en aquel país de entonces tan de sueños mancomunados. Faltaba el jamón. Aunque Carlos tenía bajo cuerda alguna cañita de lomo en la despensa, y la daba a probar a la clientela para ver si le hacían o no ascos. Tenían que haber visto su cara de golosura. A lo chino, claro. Porque los deleites tienen sus visajes, y, si los chinos fruncen los ojos, los españoles los abrimos como platos. A pesar de que últimamente todo parece tenernos como estreñidos.