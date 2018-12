Eso es lo que considera necesario el Papa Francisco para superar las adicciones. Planteaba el pasado sábado, a quienes participaban en la Conferencia Internacional "Drogas y adicciones: Un obstáculo para el desarrollo humano integral", la necesidad de involucrar a todos los sectores sociales, sanitarios, familiares y educativos así como a la propia Iglesia para lograr una mayor coordinación en las políticas de lucha contra la droga y la dependencia. "La Iglesia, junto con las instituciones civiles, nacionales e internacionales y los diversos organismos educativos, está activamente comprometida en todo el mundo en la lucha contra la propagación de las adicciones, movilizando sus energías en proyectos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción para devolver la dignidad a quienes han sido privados de ella". Esperemos que la Iglesia en general, y cada diócesis en particular, haga oreja a las palabras del Papa, que escuche por lo menos el eco de su mensaje y como él tome en conciencia de la necesidad de dar una respuesta práctica y no sólo teórica ante esta lacra social y ante tanto dolor personal y familiar como generan las adicciones.

Una vez más, aunque a muchos le pese, el Santo Padre ha estado a la altura de las circunstancias. En un lenguaje asequible y asumible ha puesto de manifiesto la cruda y dura realidad, así como la necesidad de asumir y afrontar. No vale dar la espalda ni mirar hacia otro lado, no son suficientes las palabras de aliento, obras son amores y no buenas razones. También en ese mundo es necesaria la presencia de la Iglesia, también ahí se puede vivir el Evangelio y construir el Reino, también ahí se hace presente Cristo crucificado. El Papa lo tiene claro, es necesario que el común de los mortales también lo asumamos y demos pasos de corresponsabilidad para la integración de quienes quieren formar parte de la sociedad integrándose en ella de manera adecuada.

Sin duda alguna hoy es necesario ese compromiso sinérgico, es necesario hacer equipo o este mundo no llegará a buen puerto. El Papa Francisco pone por delante el capitalismo de consumo, la autosuficiencia, el vacío existencial, la precariedad de los vínculos y las relaciones. Lo podrá decir más alto pero no más claro ni más profundo, ahora bien ¿estamos dispuestos a tocar la tecla del humanismo al que hace referencia su Santidad?

A juzgar por acontecimientos como el sucedido con el pesquero "Madre de Loreto", donde la tripulación dio una lección de humanidad al mundo y parte del mundo le dio la popa al barco y a quienes en el navegaban durante demasiados días. Está claro que es necesario escuchar al Papa y rehumanizar al mundo cuanto antes, sino el naufragio está asegurado. Aquí no vale decir sálvese quien pueda, el planeta tierra es un barco de todos que hemos de llevar a puerto seguro.