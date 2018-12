Arropar necesidades

En mi infancia conviví con retrasados, subnormales, mongólicos, cojos o tullidos. Eran personas con discapacidad, pero nadie las llamaba así; esta denominación vino más tarde y es la que se emplea actualmente, aunque creo que acabará desapareciendo. Nadie hablaba entonces de integración, pero ahí estaban como uno más en las dreas con los de Pizarrales, levantando la hoguera de San Juan, formando parte de los mundos imaginarios de aquella infancia, explorando los restos de la vieja feria de muestras, entrando y saliendo del Calvario a placer y ejerciendo de porteros o defensas en los mundiales de fútbol-calle que se disputaban en el barrio, muy cerca, por cierto, de donde estuvo el "Serem", que después se llamó CRMF. Eran uno más, raros, limitados, pero sumaban en las cosas de la calle y tenían su visión del mundo, que nos admiraba. Por cierto, el cuento ganador del certamen de relatos de este año organizado por LA GACETA va de la descripción e interpretación que tiene de su entorno una persona con discapacidad. Espléndido. Sirve para preguntarnos si alguna vez hemos tenido interés o curiosidad por saber cómo lo ven.

Hace unos días fui invitado por los directivos de ASPACE a visitar sus instalaciones y conocer a sus residentes. Salí de la visita convencido de que lo de "parálisis cerebral" no les hace justicia. Hablé con algunos y algunos hablaron conmigo e incluso me reconocieron. Vi lo que hacen y lo que necesitan para hacer normal su vida. Descubrí cómo los más pequeños se hacen comprender dirigiendo con su pupila el ratón del ordenador y establecer un diálogo. Me mostraron que los juegos del parque son compatibles con las capacidades u habilidades de otros niños. Que les gustan los dibujos animados, como a mí, y a los mayores hojear revistas, lo mismo que a mí. Juegan con pasión a una especie de petanca y los hay de todos los colores deportivos. Incluso tienen sus canales de participación en ASPACE. Precisan una sociedad que les arrope en sus necesidades y les considere de ella. Quizá todos los salmantinos –comenzando por los niños—debieran conocer ASPACE. ASPRODES, el CERMF, la asociación del Síndrome de Down€agrupaciones surgidas de los propios familiares, que arropan las necesidades de personas con discapacidad, cuyo día se celebra hoy.

El conocimiento y convivencia con personas con discapacidad nos hace mejores y más comprensivos. Guardo enorme cariño de aquel amigo cojo que me marcó el gol que nos eliminó en unas cuarenta y ocho horas de fútbol sala en La Alamedilla o de mi admirado Guillermo, que con su Síndrome de Down fue un extraordinario jugador de rugby, querido y respetado por sus compañeros y todos los equipos contra los que jugó. Un ensayo de "Guille" era una fiesta en la grada y el banquillo. El presidente del Salamanca Rugby Club me hablaba el otro día del rugby inclusivo que ya se desarrolla en otros lugares (Getxo, por ejemplo), así que sospecho que trama algo.

De los últimos días guardo dos imágenes fantásticas: la de ese niño autista alterando una audiencia del Papa y la de una alumna del Máster de Integración de la Universidad de Salamanca, mexicana y con parálisis cerebral. Insisto: creo que algún día desaparecerá el concepto personas con discapacidad, como ya no existen aquellos de mi infancia al hablar de ellos. Todos tenemos nuestras discapacidades e incapacidades, así que hoy es también nuestra fiesta. Celebrémosla