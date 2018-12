Sicofantas o el populismo punitivo

Hace unos días se ha sabido que una psiquiatra forense italiana ha diagnosticado a Juana Rivas de graves carencias afectivas, lo cual la incapacita para hacerse cargo de sus niños. Pero Juana Rivas fue impulsada a cometer varios delitos por las feministas radicales que decían apoyarla y que la han llevado a ser condenada por la Audiencia de Granada.

Las radicales están dispuestas a poner en la picota a quienes osen oponerse a sus designios judiciales e impulsan manifestaciones públicas sin conocer ni los datos, ni el procedimiento judicial ni el comportamiento de los reos. Para ellas sólo vale al exaltación de las mujeres que ellas califican de víctimas ("Chica, yo te creo").

El espectáculo dado a propósito de la sentencia 38/2018 de 20 de marzo de la Audiencia Provincial de Navarra (la sentencia de "la manada") y el consiguiente linchamiento de los jueces, especialmente del juez Ricardo González, que se atrevió a redactar un voto particular (237 folios) en el cual afirmaba que hubo consentimiento de la denunciante.

A aquel tumulto se sumó, nada más y nada menos, que el entonces Ministro de Justicia Rafael Catalá, asegurando que el juez Ricardo González tenía algún problema personal: "Tiene algún problema y tiene una situación€ singular. Todos lo saben". Y como "todos lo saben", se le condena por aclamación popular y tan contentos.

De algo sí estoy seguro: ni el Ministro, ni las manifestantes habían asistido a la vista por estarles vetada la entrada al lugar donde se celebró el juicio. Tampoco habían leído la sentencia ni los 237 folios del voto particular del juez González. Estamos, pues, ante lo que hoy ya se llama –y con cuánta razón- "populismo punitivo". Un populismo dispuesto a cargarse algunos de los pilares que sostienen la Democracia, como son la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un juicio justo.

Ya en Grecia existían unos individuos llamados sicofantes, que aparecen, por ejemplo, en Aristófanes. Tales sujetos se hacían pasar por víctimas denunciando con acusaciones falsas a todo perro quisque. Pero que el "populismo punitivo" no sea nuevo no le quita un gramo a la injusticia que corre por las venas de los nuevos sicofantes. Partidarios del linchamiento, aunque esta vez sea mediático. Si el conchabeo entre jueces y fiscales por un lado y el de los medios por el otro resulta nefasto, más lo es la invasión de la opinión pública por los modernos sicofantes.