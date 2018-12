Diciembre es Navidad. El viernes entramos en diciembre y al mismo tiempo en Navidad con el fogonazo del alumbrado público navideño, que a mi calle llegó muy pasadas las ocho y media, cuando ya me temía lo peor. Al tiempo, en Madrid, se hablaba de Madrid Central, ese nuevo barrio céntrico y virtual con restricciones para tráfico, que coloca a Madrid en la vanguardia de las grandes capitales. ¿Tenemos una Salamanca Central? Hay calles peatonales o parcialmente peatonales, pero la pregunta es si podríamos apretar aún más la clavija al tráfico que atraviesa el centro. Aislar de coches, por ejemplo, las calles más próximas a la Plaza Mayor, como Iscar Peyra, Pozo Amarillo o San Pablo. Crear una Salamanca Central. Todo es posible, como bien nos ha enseñado Luis de Horna, que ayer inauguró exposición en el Casino con las bendiciones de Alfonso Fernández Mañueco, Julio López, Enrique Cabero, y, naturalmente, las de Alberto Estella. Puedo estar media hora viendo un cuadro de Horna e imaginarme formando parte de él. Quizás a usted le suceda lo mismo y viviríamos imaginariamente, sin problema, en su Salamanca colorista, de torres a punto de desarmarse, formalmente optimista y divertida; o iríamos acompañando al Unamuno más humano ("humamuno") con el que ha ilustrado varias obras, y naturalmente, me apunto a formar parte de ese "Cielo de Salamanca" que donó a la Iglesia salmantina y preside la escalera principal de Calatrava, Casa de la Iglesia. A mí me parece que la pintura de Horna tiene algo de terapia para el alma y su Navidad ilustrada debe ser balsámica.

Diciembre es Navidad, como he dicho, y trae ya noticias de la Semana Santa. Una vez más me descoloca que no haya nacido el Niño y estemos cargándole con la cruz, pero es que es así o debe ser así, me dice José Adrián Cornejo, presidente de la Semana Santa. Si no, a ver cuándo se decide y reparte el cartel, se organizan pasos y desfiles, o se elige pregonero. Ya tenemos el de este año, Abraham Coco, que posee nombre bíblico y mochila de Pasión, que es una de sus pasiones profesionales. Es periodista y no es el primero del gremio al que encargan el honor de pregonar nuestra Semana Santa, ya lo hizo nuestra Asunción Escribano años atrás. No le van a faltar recursos para hacer un extraordinario pregón.

Pero antes de que llegue la Semana Santa tenemos la celebración de la Constitución, de la que ya se habla. Cumple cuarenta años y se quiere tirar la casa por la ventana para festejarlos. Se votó en 1978, el año del trágico accidente de Muñoz, el año que estrenamos nuestro primer aparcamiento subterráneo (Santa Eulalia) y el año que apareció en Salamanca la terrible grúa, terror de los conductores. Así que volvemos al coche. Al coche nuestro de cada día, del que se celebra feria, y que como tantas cosas en estos momentos muta (todo está cambiando): dicen que en un par de décadas la mayoría de los coches serán eléctricos y ni contaminarán ni harán ruido. También creo que dentro de nada alquilaremos coches por horas y se desplazarán solos. Esto ya funciona. Así que me parece que deberíamos ir preparando una Salamanca Central para lo que pueda venir, si es que lo sabemos.

Y sí señor, muy bonitas las luces de la ciudad. Parecen sacadas de la imaginación de Luis de Horna.