Magna Charta Humanitatum

Los responsables de las facultades de Artes y Humanidades españolas llevan varios años tratando de aunar esfuerzos con el fin de conseguir frenar el progresivo deterioro de las Humanidades. Hace casi una década, la Red Praga de Decanos de Humanidades, selecto grupo europeo al que en España tan solo pertenecían Salamanca y Alcalá, había dado a conocer, precisamente en nuestra ciudad, un documento en ese mismo sentido. Ahora, por fin, en el marco de la conmemoración del Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca, el pasado miércoles se firmó solemnemente en un Paraninfo repleto de público el texto de la Magna Charta traducido a varios idiomas.

El documento no hace sino recoger una serie de principios, consideraciones y medidas para su aplicación que son –o deberían ser— de sentido común, si no fuera porque estamos en un mundo en el que los estudios humanísticos han sido progresivamente relegados, cuando no simple y llanamente despreciados, por tantos ineptos como hemos padecido –y seguimos padeciendo-- al frente de instituciones supuestamente educativas. Pues bien, ahora parece que se gesta una nueva reforma en la que nuestros bachilleres podrán adquirir elementales conocimientos filosóficos y recuperar una cierta familiaridad con el Latín (la patria lingüística común), aun al precio de que en algunas comunidades llamadas autónomas se relegue el uso del español por el hecho de denominarse español o, peor aún, castellano.

Con todo, parece que se atisba un tímido giro con respecto a los contenidos del currículo educativo en algunos estadios de la enseñanza. Sin restarle importancia a los avances tecnológicos, a las ciencias experimentales y a lo que convencionalmente se ha conocido como "ciencias" en general –que siguen disfrutando de una más que justificada fascinación-- no deben olvidarse aquellos saberes que durante siglos han hecho progresar a la Humanidad: las artes, el derecho, la economía, la literatura, la lógica, la historia, las lenguas, las matemáticas, la medicina, la música, la filosofía y otras muchas disciplinas tradicionales defensoras de la dignidad del ser humano. Los ocho siglos de historia de la Universidad de Salamanca dan buena prueba de ello.

Por eso considero un logro que este documento de principios irrenunciables se ratifique precisamente en el mismo edificio en el que impartieron docencia insignes humanistas de variadas procedencias geográficas y culturales. El espíritu de su secular y enriquecedora presencia impregna las venerables aulas de nuestro Estudio y debiera incitarnos a seguir su ejemplo. Fomentar las Humanidades implica ensalzar el pensamiento, reforzar la capacidad de asombro, el gusto por lo sublime, sin sucumbir ante quienes pretenden obligarnos a mirar, pero sin permitirnos ver.