Envidia de los andaluces

Lo primero que debe de sentir un castellano y leonés ante las elecciones en Andalucía es envidia. Porque la vida política en España está pendiente hoy de lo que voten los andaluces, mientras que cuando votamos los castellanos y leoneses, que lo hacemos al mismo tiempo que los electores de otras doce autonomías, a nadie le importa, salvo a nosotros mismos.

Es una de tantas discriminaciones que sufrimos los considerados "no históricos", aunque vivamos en regiones tan históricas o más que el País Vasco, Cataluña, Galicia o Andalucía. Ni siquiera a la hora de votar se cumple el artículo 14 de la Constitución que dice: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Resulta que los nacidos en ciertas partes del territorio nacional tienen el privilegio de gozar de la atención de todo el país cuando van a votar, y su comportamiento en las urnas adquiere una relevancia de la que carece el de los pobrecitos que accedimos a la autonomía por la vía estrecha del artículo 143.

El presidente de la Junta de Castilla y León no tiene entre sus facultades la de convocar elecciones, como sí las tiene, y bien que hace uso de ellas, su homóloga andaluza, Susana Díaz. Es probable que Juan Vicente Herrera no tuviera ninguna gana de anticipar los comicios regionales previstos para el último domingo de mayo de 2019, porque se siente muy a gusto en este tiempo de prórroga en el que ejerce de verso libre del PP, pero nunca lo sabremos, porque no puede. Así que vivimos una interinidad que en nada beneficia a la Comunidad y que bien podría resolverse acudiendo a votar cuanto antes.

Aparte de esa sana envidia y de un poco de resquemor por el agravio comparativo, las elecciones nos deberían producir curiosidad, porque no se trata de una convocatoria más en Andalucía, sino de unas elecciones trascendentales, que van a marcar el tiempo político en España durante los próximos meses.

La primera incógnita que se despejará hoy será la del supuesto "efecto Sánchez", el empujón electoral al PSOE por la llegada al Gobierno. Las encuestas vienen reflejando una subida de los socialistas desde que Sánchez duerme en la Moncloa, pero ya veremos si esa feliz (para él) circunstancia puede contrarrestar el efecto del desgaste por corrupción generalizada del partido hegemónico en Andalucía durante 36 años. También sabremos si Pablo Casado consigue mantener el tipo de la mano de un candidato bastante repelente, Juanma Moreno, si es cierto el subidón de Ciudadanos pronosticado por los sondeos, y si la extrema derecha de Vox es una realidad o un invento de los medios de comunicación.

Dando por sentado que el primer puesto pertenece a Susana, porque la conjunción del voto cautivo por el PER y las subvenciones y la formidable capacidad de movilización del aparato socialista en las ocho provincias no permiten otro resultado, la clave reside en saber si el PP mantiene el segundo puesto o sufre el 'sorpasso' por parte de la marca blanca de Podemos o los naranjitos. Y la otra gran incógnita serán las sumas: nada será igual en Andalucía si la suma de populares, naranjas y Vox alcanza la mayoría (algo que no ha aparecido más que en la parte más alta de las encuestas más optimistas para el centro derecha), y en caso contrario, el más probable, todo dependerá del compañero de baile que se busque Díaz: si decide mantener el 'agarrao' con Ciudadanos como ha hecho en la última legislatura, o prefiere el 'rock and roll' a lo bestia con Adelante Andalucía. En cualquier caso, pase lo que pase, que nadie piense en elecciones generales anticipadas por un posible batacazo socialista, porque Pedro Sánchez solo se irá de la Moncloa cuando le desaloje un oficial del juzgado con una orden de desahucio.