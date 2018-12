Salto mortal

Las elecciones autonómicas andaluzas se dan por terminadas, con la votación de mañana. La campaña ha sido tediosa, los candidatos han sido de poco fuste y estas elecciones, por lo general, despiertan poco interés. Todos los candidatos tuvieron que ser reforzados en las comparecencias por los secretarios generales de sus respectivos partidos políticos, pero ni por esas. En esas estábamos cuando Pablo Casado lanzó en un mitin que si llegaban al Gobierno, en las próximas elecciones generales, recuperarían, entre otras, las competencias de educación. A Susana Díaz, le sentó mal, fatal. Menos mal que ahora habla musitando, lo ha aprendido de Pablo Iglesias, antes hubiera rugido, como una leona herida, cuando se lamentaba: "¡Nos quieren robar la educación de nuestros hijos!" Los barones del PP se han rebrincado, el primero en hacerlo contra su jefe de filas fue "el viejo perro autonómico", título que se puso a sí mismo, Juan Vicente Herrera. En honor a la verdad, hay que decir, que en Castilla y León, según el informe Pisa, no es el desastre de Andalucía ni se adoctrina en las escuelas como en Cataluña. Casado no rectificó pero sí matizó la propuesta y habló de dar libertad a los padres para elegir centro, establecer asignaturas troncales, bilingüismo, etc. Ciertamente, cada vez hay más gente que le gusta la letra de esta partitura musical.

"Soy federalista –declaraba Salvador de Madariaga- y aspiro a una España donde vivan a sus anchas doce o catorce "países" cada uno con parlamento y su universidad y su lenguaje, si lo tienen a reserva de que el castellano sea una lengua franca de todos los españoles". El mismo año constitucional de 1978, moría a los 92 años de edad, de no haber sido así, hubiera visto cómo no sólo se cumplían sus deseos sino que se sobrepasan con creces. Tenemos 17 autonomías, y se han creado universidades públicas y privadas. La descentralización ha sido amplísima no se mantuvo el núcleo central de decisiones políticas, razón por la que se están dando desigualdad de derechos entre comunidades. En Cataluña no se puede escolarizar a los niños en español, y se adoctrina en las aulas. Las garantías de igualdad de derechos le corresponden al Gobierno.

Hay quienes piensan que el "diálogo", hacer que "se sientan cómodos" e insuflando dinero se conseguirá que vuelvan a la vía constitucional. El 1 de octubre se descubrió que iba a darse en Cataluña el salto de la autonomía a la independencia, se le aplicó el 155, sin entusiasmo. Otras autonomías se están preparando, pero por ahora están ajabardadas.