De carcunda a facha

La progresía distribuye títulos de demócrata o de reaccionario a quien le sale del forro de sus caprichos. Y así como el adjetivo demócrata carece de sinónimos —salvo que aceptemos liberal o socialdemócrata—, el otro atesora muchos: carcunda (carca), integrista, troglodita, cavernícola, fascista (facha), etc. A un buen progre —usualmente mal demócrata—, se le llena la boca lanzando un agresivo ¡fachas! contra todos los que no piensan como él. Ha ocurrido en la televisión catalana, en labios de un Pradera, que tiene guasa. Máximo es biznieto del carlista navarro Víctor Pradera —"Por Dios por la Patria y el Rey€"—, y nieto del cofundador de Falange y coautor del himno, Rafael Sánchez Mazas —" Cara al sol con la camisa nueva€"— Ha dicho que Santiago Abascal, fundador de VOX, es "hijo de facha, señor de carcundia". Abascal padre, fallecido en 2017, fue del PP y soportó en Amurrio atentados contra su negocio textil, y pintadas con amenazas mafiosas en las grupas de sus caballos.

Esto de trepar por los árboles genealógicos acarrea sorpresas. Máximo Pradera no debió nombrar siquiera al señor Abascal padre, porque los muertos no pueden defenderse. Además, cuando se es bisnieto del Carlismo y nieto de la Falange, una elemental prudencia aconseja no varear ramas familiares ajenas. Lo curioso es que el vástago de Javier Pradera emplee un adjetivo rancio, pero todavía de moda (facha), y otro en evidente desuso (carcundia). No tengo nada que ver con VOX, ni con Abascal, que sabrá defenderse él solito. Me interesa el léxico empleado, lo que Amando de Miguel llama el politiqués, es decir, la jerga de los políticos, atractivo para un aficionado al lenguaje. Me gustan las palabras y los palabros, vivos o muertos, los dichos y los dicharachos, los tacos y los retacos, el lenguaje popular y el coloquial. Los echo en mi zurrón, donde conviven en paz con las parlas serrana o del Rebollar, los modismos, los idiotismos, los cultismos y cuanto salga de las bocas del paisanaje.

Que levante el dedo quien sepa que significa carcundia. Según nuestro Diccionario se emplea despectivamente, ora hacia los carlistas coño, como el bisabuelo de Pradera, ora para los que adoptan actitudes retrógradas, cáspita, como su abuelo joseantoniano Rafael (mal fusilado por los milicianos, huido, protagonista de "Soldados de Salamina", padre de Chicho, del Sánchez Ferlosio viudo de nuestra Carmina M.Gaite€). Pero ya no lo emplea nadie, por más que queden carlistas de museo y haya quienes retroceden políticamente no solo al franquismo, sino incluso hasta la IIª República, que ya es recular.

Carcunda y fascista —con una sílaba menos carca y facha—, protagonizan esta sabatina, porque opino arriscadamente que son adjetivos que representan la evolución histórica del léxico político. Los han estudiado precisamente tres bachilleres de nuestra Universidad, que se doctoraron con tres excelentes tesis sobre otros tantos períodos históricos: La hoy académica Battaner, el vocabulario político-social de 1868 a 1873, es decir, durante "La Gloriosa"; Juan Francisco G. Santos, el Léxico y política de la IIª República, cuando en el último discurso antes de ser asesinado, Calvo Sotelo se declaraba fascista (ojo, si serlo era ir contra el capitalismo abusivo, los salarios de hambre o la libertad anárquica) ; y Javier de Santiago Guervós el Léxico político de la Transición Española. ¿Qué Facultad de Filología da más? Por cierto, Unamuno otra vez, fue el primero que empleó en las Cortes la expresión troglodita en su acepción política —Santos dixit—, que dio paso a cavernícola, e inevitablemente a los términos prehistóricos rupestre, cuaternario, paleolítico€

La carcunda aparece en la tesis de Battaner, porque se empleó durante aquella Revolución Gloriosa contra los mas católicos, supongo que antes de meapilas, comeostias y otros denuestos que sufren los más fervorosos. El palabro atravesó el siglo XIX y apareció todavía en 1931 —según cita de Santos—, en un periódico que acusa de ¡so carcunda!, y canalla, a un monárquico. Luego desaparece y Guervós ni lo reseña. Pero, mira por cuanto, siglo y medio después lo resucita Máximo Pradera, un hombre inteligente, culto, pero sectario como todo buen progre, cuyos ancestros cantaron con entusiasmo el Oriamendi y el Cara al sol. Lo ha hecho con evidente ánimo denigratorio contra el fundador de VOX y su progenitor. Cosas del reparto de carnets de demócrata, del linchamiento de la derechona, y de la inexistente superioridad moral sobre todos los demás, que se atribuyen estúpidamente la progresía y la izquierdorra patrias. ¿Dónde estarán los que anhelan un centro templado?.

Ya que estamos conmemorando los 40 años de concordia constitucional, se me ocurre invitar a nuestros políticos a moderar su lenguaje. Aunque resulte utópico.