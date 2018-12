Bajo el cielo de Madrid

De Madrid al cielo, dice el eslogan que, pese a Carmena y su tropa, sigue vigente, no tanto como en tiempos mejores para la Villa y Corte, pero sigue, que es lo importante, ya que aun cuando el deterioro es observable, porque se ve y se palpa a cada paso, queda mucho por delante. Tratan de combatir un problema creando otro: cámaras y controles por todas partes, advertencias, prohibiciones€ que alimentan una atmósfera orwelliana cada vez menos respirable. Aún así, aquel Madrid (hoy tocado del ala) es recuperable.

Pues Beethoven y Bruckner me llevaron a este Madrid, de donde acabo de regresar para escribir esto. Dos entradas para un concierto en el Auditorio Nacional me invitaron a no perdérmelo. La Novena Sinfonía y el Te Deum de uno y de otro, interpretados por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, dirigidos por János Kóvacs, completaban un programa extraordinario por las obras y sus autores, por los intérpretes, por el lugar€ por todo, o sea una tentación, mayor aún para alguien dispuesto a caer en ella sin pensárselo dos veces.

Conocía bien la Sinfonía, no tanto el Te Deum, en muchas versiones, buenísimas todas, y ahora tenía la ocasión de escucharlas en otra distinta, porque aún tratándose de las mismas obras, cada director al interpretarlas con la orquesta, por mucho que respete el original, que es sagrado, le da un toque personal a la obra, singularizándola.

Cada una de ellas son ejemplos de superación de dos hombres (Beethoven y Bruckner) profundamente condicionados por sus limitaciones, aquel, la de su sordera, este, la de su timidez. Sin embargo no fue obstáculo para Beethoven, que no solo compuso la Novena Sinfonía sordo como una pared, sino que se atrevió a dirigirla el día de su estreno ofreciendo un concierto apoteósico. Bruckner, feo, pequeño, torpe de movimientos, inseguro y solitario, como pueden imaginar, poco agraciado físicamente por una naturaleza despiadada que, sin embargo, se mostró singularmente generosa al dotarlo de un talento portentoso para la música, escribió obras de una grandeza sublime, siendo este Te Deum un hermoso ejemplo de ello. Richard Wagner, tan grandísimo compositor como soberbio y altivo en su forma de ser, endiosado hasta el límite de despreciar a sus colegas de composición al creerse superior y muy por encima de todos ellos, sin embargo se rindió ante Bruckner.

Nunca había estado en el Auditorio Nacional, no lo conocía ni por fuera. Al entrar en él me sentí por primera vez en muchísimos años, en tantos que no recuerdo cuándo fue la última, si alguna vez la hubo, un paleto en la Corte, pero enseguida me entoné. He visto tanto en tantos sitios que a estas alturas de la vida casi nada me impresiona y el Auditorio no me impresionó, me sorprendió. Me lo imaginaba suntuoso, estilo imperio, abigarrado, hortera y decadente, pero no, era de una estudiada sencillez, de esa que permite que sea la música lo único que allí destaque. Y así fue, al Tedeum y a la Sinfonía, que por este orden se tocaron, nada les empequeñeció ni les hizo sombra.

La Sala Sinfónica, llena, y es que Madrid, que se supera a sí misma continuamente, da para colgar el "no hay billetes" todos los días, además, de un público que sabe a qué va, se comporta y eso ayuda. El concierto estuvo magnífico, a la altura de lo esperado, tanto por la grandeza de las obras como por la calidad de los intérpretes, cuyo director le añadió la fuerza que solo algunos viejos a la batuta saben hacerlo y János Kóvacs con su frac eran lo único viejo de la orquesta. Buenísimo regalo, compañeros. Gracias

Y aquí me tienen, de nuevo a lo cotidiano, precisamente hoy, jornada de reflexión para los andaluces que mañana se la verán con las urnas. No estaría de más, aunque no nos toque votar, que reflexionaramos también los no andaluces, porque en nuestras manos está no echar aún más a perder lo que tenemos, ya que, como Madrid, también España es recuperable€ todavía.