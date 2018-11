Que no se quede en un cuento chino

Cuando viajé la primera vez al Oriente, en la segunda parte de la década de los ochenta, China se estaba abriendo al mundo. La presencia española allí era escasa, muy escasa. Los franceses y alemanes nos llevaban la delantera. Hablando con varios empresarios galos me explicaron los dos problemas más importantes que habían tenido los primeros ejecutivos de sus empresas enviados a este país, y a los que tuvieron que repatriar pasados unos meses y someter a tratamiento siquiátrico, y no es exageración. "Lo primero que se debe saber, me dijeron, es que, cuando hablas con un chino y asiente con la cabeza, eso no significa que esté de acuerdo con lo que tu afirmas o planteas; su "asentimiento" gestual lo único que indica es que te está escuchando, pero no que esté de acuerdo contigo". Un dato importante a tener en cuenta para no confundirte, pero que los primeros ejecutivos galos no conocían y se volvían locos. "Lo segundo es que, para un chino, la verdadera negociación comienza cuando para un occidental acaba. Es decir, en nuestra mentalidad se negocia, se firma el acuerdo y ya está; para los chinos, me contaron entonces, la auténtica negociación comienza cuando se firma el acuerdo, porque entonces hay que pactar el desarrollo y la interpretación del mismo". Si vas allí sin saber estos puntos, y otros más, te vuelven del revés, porque un occidental no entiende (o entendía en aquella época) nada. A raíz de esta experiencia, el Gobierno francés y los empresarios de este país pusieron en marcha una especie de academia, por la que tenían que pasar todos los ejecutivos antes de incorporarse a su puesto en China, con el fin de conocer algunas claves de cara a las relaciones con sus interlocutores.

Valga este largo preámbulo para corroborar lo que decía ayer en LA GACETA Santiago Martín, de Embutidos Fermín, pionero en exportar a China, cuando señalaba que se trata "del país en el que es más difícil conseguir una autorización". Evidentemente la firma esta semana de los acuerdos entre España y China, por los que se facilita en teoría la entrada de más productos del ibérico en este mercado es una buena noticia y supone un paso adelante importante, pero creo que ahora queda lo más difícil por hacer, que es lo que los franceses citados anteriormente denominaron "la interpretación del acuerdo". La tarea se presenta ardua y a ella habrá que ponerse para que lo pactado estos días no se quede en "un cuento chino". Por cierto, que el Gobierno actual se ha apuntado este tanto de forma un tanto obscena, cuando la negociación viene de lejos. Es lo que tiene estar en el sitio justo en el momento oportuno.