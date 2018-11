Herrera, Mañueco y los demás

De Juan Vicente Herrera se sabe que está de despedida al menos desde que empezó el curso. Allá por la feria agropecuaria ya les iba diciendo 'adiós' a los "paisanos" y daba rienda suelta a su gran sentido del humor, que eso no hay que negárselo, con ocurrencias como la de que a lo mejor en la próxima edición estaba en el estand de la Junta, pero en una hornacina. Después de su última reunión con el presidente del Gobierno parece que su futuro está más próximo al PSOE, o a aterrizar en un puesto que necesite consenso de fuerzas políticas, que a convertirse en jarrón chino. Con su "estoy pero me he ido y quedo bien para poder estar" le está haciendo un roto a su partido.

Y en especial al que aspira a ser su sucesor en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En Salamanca tiene todo el "pescado vendido", con el Ayuntamiento con los proyectos fin de legislatura en marcha, y, en cambio, la Junta de Castilla y León parece ahora un gallinero en el que ha entrado el zorro, que ahora mismo se parece mucho a Herrera.

Allí, la consejera Milagros Marcos, que ha hecho un buen papel esta legislatura, de menos a más, asumiendo una "cartera" complicada, se encuentra con que su jefe Herrera alaba al que ella lleva meses criticando, y con razón. Que la consejera dice que Pedro Sánchez no se pronuncia sobre la PAC y no se compromete -como en su día sí hizo Rajoy- a aportar el dinero que recorte la Unión Europea para mantener las ayudas, pues Herrera alaba la gestión del doctor Sánchez.

El discurso machacón de Milagros Marcos queda roto y el Gobierno central, protegido. El problema está en que los agricultores y ganaderos quedan en manos de un Pedro Sánchez que si no se pronunció antes comprometiéndose con nada, es tremendamente complicado que lo haga ya cuando el presidente de la Comunidad agrícola y ganadera hasta ahora más exigente, y en este caso con razón, le ha dado una palmadita en la espalda.

Si Milagros Marcos queda desprotegida, Fernando Rey está en el mismo carro que Juan Vicente Herrera, despidiéndose sin irse, y, además, como peligroso verso suelto que quiere aprovechar al máximo estos últimos meses en el cargo para dar su opinión. Luego sabe que será difícil tener micrófonos delante. Si antes de entrar en el Gobierno regional acababa de criticar al PP de Rajoy, ahora simplemente se expresa como le parece, con más independencia que nunca y como si no le importara que él es escuchado fundamentalmente por el cargo que ocupa y por el Gobierno regional al que representa. Sin timón en la Junta, el consejero de Educación campa a sus anchas.

Luego están los que probablemente vayan a quedarse o quieran permanecer en el Gobierno y que sin Mañueco en Valladolid y con Herrera con la cabeza en Madrid se ve que no saben si ir o venir. Si asumir las propuestas que el candidato a la Junta impulsa desde el grupo parlamentario para arreglar "rotos" de la Junta, como ocurrió con la carrera profesional, o dejarlas estar.

También quienes como Silvia Clemente siguen a lo suyo, primero potenciando las Cortes de Castilla y León -que quién lo iba a decir cuando la nombraron para un cargo que a muchos les sonó a una retirada- y ahora haciéndose fuerte en materia de despoblación y fortalecida por el apoyo que le dio a Pablo Casado en las primarias del PP. Nadie duda de que le quedan años en política y ni el más arriesgado se atreve a asociarla a un cargo. Saben que siempre está, que nunca hay que darla por acabada.

Mientras, Ciudadanos va tomando posiciones. Luis Fuentes se ve fuerte en Valladolid a pesar de que probablemente haya sido el procurador más criticado esta legislatura, pero también Alejandro González, que ve el cielo abierto con la marcha de Mañueco y más cada día que tarda en dejar "sucesor".

Por si acaso y sabiendo que se abre el melón, José Luis Mateos ya ha empezado a impulsar su marca, sin importarle fallarle a su propia imagen e ir de "malote" con tal de hacerse oír y protagonizar los titulares que otros no quieren o no pueden tener: en Ciudadanos se están repartiendo ya los cargos antes de ganar; y los del PP esperan por el que no termina de irse y por el que no acaba de llegar.