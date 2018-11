El timo de Gibraltar

Gibraltar es y ha sido una espina clavada en el ideario colectivo de todos los españoles. Y eso desde hace tres siglos. En el pasado Franco tuvo la idea de organizar manifestaciones ciudadanas al grito de: "Gibraltar Español". Se intento' de todo: bloquear el paso, cerrar la verja, volverla a abrir€. Pero la Roca es un botín de guerra muy preciado por los ingleses que, de este modo, hacen valer la importancia de su antiguo imperio dando una patada en las posaderas de todos nosotros, conservando el ultimo resquicio colonial que queda en Europa.

Se crea la Unión Europea y los ingleses entran en ella, aunque con bastantes reticencias. Ellos son los de siempre y el continente€ ya se sabe una nadería. En definitiva, que llega el Brexit y se van.

Todo se precipita y España, como de costumbre, se pierde una oportunidad de oro. A pesar de la propaganda oficial el hecho es que se ha actuado con una lentitud y dejadez tan nuestra. Los abogados del Estado, tan diligentes ellos cuando se trata de declarar que en Cataluña no hubo una rebelión, tardan lo indecible en detectar el juego artero que, como es habitual en los ingleses, tramaban nuestros cordiales enemigos. A toda prisa tiene que actuar Pedro Sánchez y, como al parecer, estaba dormitando durante las negociaciones, no le queda más remedio que plantarse ante lo que habían acordado. Vale, tarde, pero vale. Lo humillante para todos nosotros fue el modo, totalmente propagandístico, de cómo lo manifestó a los españoles. Desde la manera de presentarse: "Habla el presidente", decía el locutor. Igualito que cuando en el franquismo se decía: "Habla el jefe del Estado" €. Es que hay cosas que no cambian. Luego aparece Pedro Sánchez con sus ademanes estudiados, haciendo un alarde de valentía y afirmando, sin un gesto de pundonor, que se ha conseguido el avance mayor para reintegrar Gibraltar a sus legítimos dueños en un conflicto que dura tres siglos. ¡Hay que echarle valor al descuido previo transformado, en palabras de Sánchez, en un éxito rotundo! Mucho han debido trabajar los asesores monclovitas para transformar en logros lo que casi fue un rotundo fracaso.

A todo esto, la Premier británica dice en el Parlamento que Gibraltar no se toca y que su status queda como como estaba. Es decir que no consiguieron lo que, tal vez, querían pero lo que es ceder nada de nada.

¿A quién creer? Difícil tarea. Pero, teniendo en cuenta las maneras de los dos protagonistas, tal vez lo mas sensato es no creer a ninguno.