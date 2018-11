Se acaba 2018 y con él el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, aunque al parecer algunos actos se extenderán al próximo año. No obstante, tan importante efeméride ha pasado con más pena que gloria, por no decir casi desapercibida incluso para los salmantinos, que recordarán vagamente una fecha que debería haber quedado marcada con letras de oro en el calendario de la Historia, pero que acabará enterrada entre el polvo del tiempo por, como se dice ahora, falta de "visibilidad", que es justo el problema no solo de la Universidad, sino de la ciudad en general.

Salamanca necesita desprenderse con urgencia de la falsa creencia popular de que es el centro del mundo, la meca del saber y la ciencia, que tiene la Plaza más bonita y el mayor despliegue monumental, la mejor gastronomía€ Hay una idea en la sociedad salmantina que es en sí misma un lastre, y es pensar que lo tenemos todo hecho, que decir Salamanca es sinónimo de catarsis universal, cuando lo cierto es que Salamanca no tiene, en unos casos porque nunca lo tuvo y en otros porque lo ha perdido, el peso que se le supone y por el que tantos sacan tanto pecho dando pie a seguir engordando la leyenda urbana de que somos más que nadie (o de que aquí hablamos el mejor español).

Para empezar, lo primero y más importante es ponernos en el mapa que, por mucho que lo crean, no lo estamos. Salamanca si no quiere seguir siendo una ciudad somnolienta, una Universidad somnolienta, debe abandonar su perfil de medio pelo, de medio todo, de medios museos, de medios conciertos. Hablamos del VIII Centenario y la celebración, más allá de mayores o mejores actos, debería habernos dejado una huella única en el "skyline" salmantino, una biblioteca, una residencia, una facultad, algo que rompiera con lo establecido, con la monotonía y, sí, con la piedra de Villamayor. Pasó el 2002 y nos dejó obras mediocres, mucho dinero para muy poco, y así seguimos. Pero somos los mejores. Arte, saber y toros.