La motosierra del concejal

Al concejal de la cosa de lo verde en Ciudad Rodrigo debería darle el alcalde la "Medalla de la Motosierra" porque si por algo se ha distinguido, y cum laude, durante los últimos casi cuatro años que lleva gobernando el tripartito ha sido por su desmedido afán en el talado de árboles; es tal la voracidad taladora de árboles de este edil que lejos de arrepentirse del destrozo que ocasionó no hace mucho en la Alameda de la Moretona donde hizo desaparecer la práctica totalidad de los olmos, ahora la ha tomado con el parque de La Florida que desde la segunda mitad del siglo XIX ha sido un verdadero jardín botánico asombro de propios y extraños por la pletórica variedad de especies arbóreas y que tras el paso de la concejil motosierra arboricida seguirá teniendo árboles, pero menos.

Ante las críticas de los mirobrigenses por el brutal desmoche de la Alameda de la Moretona el edil lo medio arregló plantando fresnos, pero lo del Parque de La Florida es mucho más grave y no se arregla de la noche a la mañana ¡ni mucho menos! en La Florida se han visto caer estos días ejemplares de quince o veinte metros de altura y con cerca de un metro de diámetro, sanos y fuertes, eso no se arregla plantando otros, eso se arregla esperando más de cien años.

El desaguisado que está perpetrando el concejal de Ciudadanos y segundo teniente de alcalde con La Florida no es fácil de entender hasta el punto que es difícil encontrar un mirobrigense que esté de acuerdo con tamaño arboricidio.

Y a todo esto, el alcalde socialista, y sus tres concejales, calla, normal que calle porque se juega mucho en ello y no puede enojar al de Ciudadanos, y calla también, y eso es lo extraño, el primer teniente de alcalde, de Izquierda Unida en Común, una formación que en su argumentario es verde que te quiero verde. Esto es lo más raro.

En su descargo el concejal responsable se escuda en que lo que se está haciendo se contempla en el proyecto elaborado por un profesional y que en su aprobación estuvo de acuerdo toda la Corporación, y es verdad: sin duda alguna el proyecto es bueno, y el acuerdo de los munícipes fue unánime. Ambos extremos son ciertos, pero lo que no dice el edil es que en dicho proyecto se hace constar que las talas, podas y clareos se llevarán a cabo "de acuerdo con las indicaciones del personal de los servicios municipales de parques y jardines", es decir, de acuerdo con el concejal delegado puesto que los servicios municipales dependen directamente de él.

Seguro que cuando termine la obra de reforma del parque, que, por cierto, va a costar cincuenta millones de pesetas, va a quedar bien porque antes de que el edil le metiera la motosierra ya estaba muy bien, pero tendrá que pasar más de un siglo para que el parque de La Florida vuelva a lucir en su todo su verde, frondoso y extraordinario orden desordenado.