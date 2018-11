Las jugarretas del ADN

La doble hélice con forma de cadena en espiral marca la vida. Sin ADN ni el bichito más menudo podría nacer, crecer y multiplicarse. Un pequeño cambio en nuestros genes y ya no seríamos los mismos. Así que hay que andarse con mucho cuidadito a la hora de tocar ese carné de identidad que nos convierte en humanos únicos e irrepetibles.

Por eso se ha armado la marimorena cuando un científico chino ha informado al mundo de que ha modificado el código genético de dos bebés para evitarles enfermedades. No sabemos cómo saldrán adelante las niñas recién nacidas, si aparte de no enfermar del sida, no sufrirán alteraciones peligrosas en su carácter que las conviertan en asesinas o acabarán adorando a un dios probeta como corresponde a sus orígenes. Porque la ciencia ha descubierto las funciones de muchos genes, pero el trabajo conjunto y las relaciones entre ellos siguen sin ser descifrados.

El ADN es un asunto complicado y peligroso. Por lo que cuentan, los genes de nuestras células se recomponen cada día gracias a complicados y precisos procesos de reparación de averías. De vez en cuando algo falla, y acabamos con un cáncer. Otras veces las moléculas encargadas del 'chaperón' se equivocan y nos colocan genes que no son nuestros, y esto acaba también en mutaciones peligrosas.

Por ejemplo, al presidente de la Junta de Castilla y León le ha cambiado el ADN reivindicativo que siempre exhibió con su correligionario Mariano Rajoy, y ahora se muestra satisfecho y condescendiente con su presunto contrincante político, Pedro Sánchez. Este tipo de transformaciones del genoma responden a veces al envejecimiento de las células y en este caso pueden venir provocadas por los 17 años que el burgalés lleva en el cargo. El tiempo no solo desgasta las ilusiones, sino que también suaviza las aristas y dulcifica los caracteres.

El caso es que Juan Vicente Herrera viajó con las manos llenas de peticiones a La Moncloa y regresó con las alforjas vacías de compromisos firmes, como preveían todos los expertos y aficionados a esto de la política. Pero en su intervención tras el encuentro, el dirigente popular no tuvo reproches para Sánchez y sí para el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, a quien censuró por proponer la recentralización de competencias en educación. Herrera se opone porque Castilla y León lidera el informe PISA en España desde que gestiona la enseñanza. Parece que el gen popular de Herrera, que suele aparecer unido al de la disciplina, también ha sufrido mutaciones incontrolables. Además, los cambios le han afectado al intelecto, porque no ha entendido nada de lo que dice su 'jefe' en el PP: no se trata de controlar la educación en Castilla y León, sino de centralizar los contenidos e impedir así que los separatistas catalanes, vascos, valencianos y baleares eduquen en el odio a España. Algo con lo que no puede sino estar en radical acuerdo.

Y es que los nucleótidos del ácido desoxirribonucleico juegan malas pasadas a mucha gente, sin distinción de colores ni partidos. Así podemos comprobar cómo José Luis Mateos, de natural bondadoso, ha sufrido alteraciones en su genoma que le han cambiado los aminoácidos de las proteínas y le han agriado el carácter. El otro día sacó a relucir un temperamento ácido impropio de su habitual mesura y llegó a asegurar que el PP "no puede presentar en Salamanca un candidato honesto". Se ve que la cercanía de las municipales transmuta los espíritus y los vuelve agresivos, además de incongruentes. Porque acusar a Fernández Mañueco y sus compañeros aspirantes de deshonestidad por justificar ilegalidades (¿y qué hace su partido justificando al privilegiadamente informado ministro Borrell?) y por no cumplir la palabra dada, olvidando las tropecientas veces que su jefe supremo en el Gobierno de la nación ha faltado a su palabra, o más bien teniendo en cuenta las escasísimas veces que la ha cumplido€ es para hacérselo mirar por algún médico chino.