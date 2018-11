Tontunas callejeras

En España no cabe un tonto más. Ignoro quién fue el primero que lo dijo, porque lo han dicho muchos y todos ellos con sobrada autoridad. Yo se lo oí a Santiago Amón y lo dijo con una contundencia absoluta, casi solemne, de las que convencen. ¡En España no cabe un tonto más!. Sí, pero no, porque hoy en España hay más tontos que entonces, señal de que, pese a los muchos que había, quedaban huecos para bastantes más. Además, cada uno con su tontuna en la mochila. Y por éstas [por las tontunas] los conocemos.

Por ahí anda uno con la suya, que es la de limpiar de infamias el callejero nacional a golpe de ley, sí, sí, de esa, porque no hay otra, única que aparece en los carteles, la de Memoria Histórica, con la que trata de borrar aquellos episodios históricos que no gustan y los nombres de quienes los protagonizaron, como si la historia fuese un elemento disponible, de poner y quitar para volver a poner y volver a quitar según guste o no al interino de turno.

Estar o no de acuerdo con el espíritu y la letra de esa ley no es cuestión de ser o no ser lo uno o lo otro, porque -sectarismos aparte- cada cual podrá ser lo que le dé la gana sin que ello tenga por qué influir, menos aún impedir ver e interpretar la historia como lo que es: una sucesión de realidades pretéritas, que fueron, que son y que serán, porque el pasado no hay quien lo cambie. Es imposible. Pues se empeñan en cambiarlo por una causa que, no obstante ser un propósito inquisitorial, quienes se mueven por ella van y vienen entre lo sainetesco, lo esperpéntico, lo bufo, lo grotesco, a veces también lo ridículo. Qué cosas se ven y se oyen en pos de la pureza de sangre, más roja cuanto más pura.

Vuelvo al individuo que ha hecho suya la tontuna de la limpieza histórica callejeando (pero sin moverse del Senado) por todas partes. No hay pueblo ni plaza ni calle ni calleja que escapen del ojo escudriñador de este hombre incansable. Valoro su tesón, aunque sea por algo infame e inútil, y veo con asombro el terreno escabroso por el que intenta avanzar y no puede, al menos con la rapidez y la comodidad que a él le gustaría. Enfrentarse a la verdad es complicado, algo con lo que tal vez no contaba y lo va descubriendo sobre la marcha.

De este asunto LA GACETA informó hace unos días y detalló los casos que se dan en pueblos de nuestra provincia, que se resisten con argumentos más o menos razonables cuando no pintorescos, a retirar de sus calles nombres de personas, fechas o acontecimientos relacionados con el franquismo. No voy a repetir lo ya dicho por LA GACETA, porque igual que aquí, ocurre también en pueblos de otras provincias y a ellos voy. Tengo delante un montón de casos que me ocuparía el periódico entero, por eso me limito a tres por las razones que esgrimen sus Ayuntamientos para negarse al cambio.

El de Villamandos, en León, respondió al requerimiento del Senado que hizo a petición de Carles Milet, senador del Grupo Mixto, que el pleno municipal había votado por unanimidad mantener el nombre a la calle de José Antonio, porque allí, en Villamandos, "nadie sabe quién es ese tal José Antonio". Para el de La Puebla de los Infantes, en Sevilla, que recibió también del Senado, a petición del mismo individuo, la solicitud de cambio de nombre de la calle Martín Alonso por incumplimiento de la ley de Memoria Histórica, el cambio solicitado no ha lugar porque esa calle se llama así desde el año 1877, según consta en el Archivo Histórico Municipal. Y para el de Peñalver, en Guadalajara, municipio de apenas 250 habitantes, "donde reina la concordia y el respeto escrupuloso a las opiniones diversas desde el advenimiento de la Democracia, jamás ha existido, ni se ha presentado queja alguna sobre la nomenclatura de viales. Por lo que roturar 77 años después de una contienda las heridas que han sido restañadas por el tiempo, provocará algún altercado que devendrá en la gestación de malestar en la población sin ningún tipo de necesidad". Por ello "este Ayuntamiento, en todo momento, le prevalecerá la prudencia para la adopción de cualquier medida que hiera la sensibilidad de sus conciudadanos" y lo firma el alcalde. No obstante, lo someterá a consulta de los vecinos y que sea lo que ellos quieran. Leídos los argumentos, sobran comentarios. Sin embargo, ¿por qué se insiste?