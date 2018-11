Salidas, por favor

Las letanías incansables y agotadoras de Juanmari ya forman parte de la historia urbana de Salamanca y es probable que su recuerdo permanezca solamente en estas líneas de periódico que ya son hemeroteca. Juanmari llevaba escrito el trágico final en su cuerpo escuálido, rostro anguloso, ojos extraviados, andar indeciso y sobre todo en sus necesidades. Pedía para comer, que es, después del oxígeno y el agua, la tercera necesidad básica. Comer. Pero era para comer, se preguntaba mucha gente. Reclamaba para un bocadillo o un café alto y claro –cada vez menos alto y claro—a los de casa y a los forasteros, y era lo suyo una molestia: ¿qué dirán de nosotros los que viene de fuera? ¿Esto es nefasto para el turismo? ¿No podrían encerrarle en algún sitio? A alguien escuché justificándose ante sus acompañantes que en Salamanca teníamos de todo. Bueno, ya no hace falta buscar disculpas porque su cansina petición de algo para comer se ha disuelto con su vida. El desenlace que llevaba escrito y pregonaba se ha cumplido. Y con la ausencia de su voz perdemos a alguien que nos recordaba implacablemente que hay gente que precisa ayuda. Comida, techo –hoy es el día de las personas sin hogar—, medicinas, compañía€y salidas para escapar de un pasado con errores, maldiciones o ya previsto. Que no se les escuche o vea no significa que no existan. Juanmari era uno de ellos, no el último.

Se hace complicado mirar a otro lado después de lo anterior, pero vale aquello de que la vida sigue. Se dice en el centro y los barrios. Al de Garrido le van a cambiar una de sus plazas icónicas: la de Barcelona. Antes de que le metan mano es bueno que sepan que ahí está la firma de Antonio Fernández Alba, salmantino y uno de los grandes arquitectos españoles. Que hay cierto homenaje a Gaudí e Ildefonso Cerdá. Vino a inaugurarla Pascual Maragall, que saludó a los vecinos de Málaga, confundiendo el apellido del alcalde con qué sabe uno. Y que ahí hay 47 millones de pesetas de los de 1985. Así que, cuidado. Más que arreglar esta plaza parece que lo importante es mejorar la convivencia en ella, según los vecinos. También ocurre con el Campo de San Francisco, en el radar municipal de reformas. Y cuidado, también, que no es un parque cualquiera. Por ahí paseaba Unamuno y de él han escrito Ledesma, Martín Gaite o Domínguez Berrueta. Anden con cuidado no sea que buscando seguridad y tranquilidad eliminemos un rincón con encanto e historia. De todas formas, no sé qué tienen los ayuntamientos con el Campo de San Francisco, que todos quieren dejar ahí su firma. Claro que también todos tiran la casa por la ventana cuando llegan los últimos meses de legislatura.

Avanzamos hacia el final de esta a lomos de incertidumbres constantes. Hace cuarenta años también íbamos a la grupa de mil preocupaciones, una de las cuales era la Constitución de la que se van a cumplir cuarenta años. Han comenzado los homenajes. Ayer hubo lectura de artículos en la Junta con Francisco Vicente, Alberto Estella, Bienvenido de Arriba, José María Hernández, Jesús Málaga, Agustín Sánchez de Vega€y hasta el propio consejero de Educación, Fernando Rey. Y no es más que el principio de todos los que están anunciados. Personalmente soy partidario de homenajear a la Constitución cumpliéndola. Pero, vamos, es una cosa mía, eh.