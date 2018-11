La deriva de los modales parlamentarios de algunos padres de la patria, y de otros aspirantes a serlo, es procaz, desapacible, abyecta. Su lenguaje pasa al escalón inferior, los Parlamentos autonómicos, y acaba en las salas de plenos de los Ayuntamientos, aunque el iter de los denuestos y guarradas puede ser el contrario. Las paredes del de Salamanca jamás habían escuchado una blasfemia, pero ya sucedió.

En el Congreso tampoco había resonado acusación a un diputado de producir "solo serrín y estiércol", y ya se ha oído. Seguidamente ha habido otra imputación, igualmente novedosa, la de lanzar un escupitajo al adversario. Al Parlamento ha llegado la escatología política, exenta de todo ingenio y modales. Algunos repúblicos han regresado a la edad infantil del "caca, culo, pedo, pis", pero sin el candor de los niños, que superan esa conocida etapa. Al contrario, con falta absoluta de clase, en plan estercolizo, como arrieros o mozos de cuadra (de por si dignos), embriagados de sectarismo y odio, en reyerta de taberna. Si un juez granadino condenó a un individuo que mandó a la mierda a su pareja por guasap, ¿qué no tendría que hacer la buena de Ana Pastor con algunos de su parroquia para que el Congreso fuera el templo de las leyes y de la corrección política? Pero allí un diputado de Amaiur —apellidado ¡Cuadra! —, rompió en la tribuna un ejemplar de la Constitución, en las barbas de Jesús Posada€ y nada.

Cuando hace años Francia tomó una deriva semejante, sirvió de revulsivo un cómico, candidato electoral, bajo el lema "vous nos enmerdez". Hoy en España hay unos cuantos políticos que nos llenan de oprobio y de mierda los parlamentos y corporaciones que les pagan (pagamos) generosas retribuciones, dietas y viáticos. Ojalá todo quede ahí. Pero me temo que tras los excrementos lleguen los fluidos. La bandera ya se ha usado de moquero, y hay sudores en algunas camisetas cortesanas, y saín y caspa en algunas rastas. Otros fluidos esperan que algún rufián los vierta sobre el banco azul, o la tribuna de oradores. Por eso no extrañará que al terminar algunos telediarios, puafff€, muchos batuecos tengan la necesidad imperiosa de lavarse los dientes, enjuagarse la boca y leer algún poema de Juan de Santo Matía.