Se detuvo y la miró a los ojos

Me sucedió el viernes pasado. Centro de la ciudad, entrada a un supermercado. En la puerta, una mujer pequeñita, bastante mayor, dignamente vestida sin que nada denotara su pobreza (ser pobre no es ir harapiento), y que con mucha educación pedía "para comer". Me fijé en ella varios días y elucubré: me intrigaba, daba por supuesto que cobraría una pensión de supervivencia (las llaman "no contributivas", pensiones ínfimas que evitan que la mendicidad se generalice, pura estética: ¿se imagina alguien a ancianos a las puertas de iglesias y comercios pidiendo para comer?, insoportable), y a sus años me costaba entender que sufriera ese estigma para muchos que es pedir ayuda para salir adelante, esa humillación para la mayoría.

Evidentemente pedía por necesidad. Su aspecto externo, su compostura, excluían una enfermedad que le impulsara a hacerlo. Era patente: pedía porque no le cabía otra. Acaso dependían de ella otras personas y sus magros ingresos le impedían atenderlas: ¿un hijo en el paro, o algún nieto con carencias, o tal vez un marido discapacitado? Las posibilidades eran infinitas, pero desde luego no era por placer ni por acumular dinero. Y lo hacía modestamente, pero con toda la dignidad del mundo. La observaba con interés cuando pasaba a su lado y veía a clientes del supermercado que le dejaban en la mano una moneda, a lo que siempre respondía: "Dios se lo pague".

Hasta el viernes. Ese día ocurrió una escena que me marcó. Eran las dos de la tarde y de pronto lo vi al pasar: un joven universitario recibió la petición de ayuda, era un tipo deportivo y bien plantado que sin duda volvía de clase, y no le dio la consabida moneda que nos estorba en el bolsillo: se detuvo y con suma amabilidad le dijo: "Señora, qué necesita usted y yo se lo cogeré". La mujer, sorprendida, le miró, dudó unos instantes antes de hablar y le respondió con timidez que tal vez unos cruasanes, a lo que el joven le replicó: "¿pero también un poco de jamón de york, no", "es que es muy caro", le contestó con un gesto, "no importa, ¿y además un zumo de naranja". La mujer, desbordada, calló y el universitario entró en el comercio a hacerle la compra.

No lo oculto: me admiró, todo, las dos personas y su encuentro. Ante mí, la pobreza en acción y la respuesta inesperada, no tanto por su valor económico como por el respeto y la compasión profunda hacia un ser humano necesitado. Sí, ya sé que en el centro de Salamanca hay muchos pobres, casi siempre vergonzantes, ocultando su crítica situación. Lo pasan mal, pero su dignidad mal entendida les impide exteriorizarlo: olvidan que la pobreza nunca es indigna, sí la falta de solidaridad y de implicación personal con quienes la padecen, y también la insuficiente respuesta de un Estado que malgasta tanto en vez de erradicar este mal.

Escenas así pasan cada día. No quiero olvidarlas porque siembran esperanza: las cosas pueden ser distintas. Una pobre, alguien pasa a su lado, se detiene y la mira a los ojos, reconociéndola como persona, y se compromete con ella. La escena me interpeló, me cuestionó, me concierne.