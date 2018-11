Los "whatsapp" los carga el diablo

El pacto de los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha puesto negro sobre blanco una realidad que todos sabíamos —la politización del poder judicial—, pero ha sido el traicionero "whatsapp" que el salmantino de nacimiento Ignacio Cosidó reenvió a todo el Grupo Popular del Senado el que ha dejado con las vergüenzas del PP al aire y por extensión al PSOE, que son los dos partidos que hasta ahora han estado repartiéndose el control. Pero Pedro Sánchez tenía mucho que ganar: controlar el órgano de los jueces, premiar a los suyos y a quienes le auparon a la Presidencia del Gobierno y exhibir un pacto con el principal partido de la oposición. El PP, sin embargo, tenía todas las de perder y finalmente perdió hasta la dignidad.

Aseguran, entre ellos el líder del PP, Pablo Casado, que Cosidó no fue el autor del incendiario mensaje, en el que aseguraba que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde supuestamente se juzgará "el procés". Era una forma de tranquilizar a los suyos por el infame acuerdo para la renovación judicial. Es probable que el cambalache para colocar a los más afines en el Consejo General del Poder Judicial sea, junto a las subidas y otras prebendas, para lo único que se ponen de acuerdo sus señorías, pero "manda huevos", que hubiera dicho Federico Trillo, que una de las partes gane todo y la otra se cobre solo las migajas.

El acuerdo era vergonzante, fundamentalmente para el PP, porque quien controlaría el órgano era el PSOE y suponía cargarse a uno de los jueces más firmes contra "el procés" y el infame levantamiento de los separatistas el 1-O, en un momento en el que Pedro Sánchez y su Gobierno están dando todos los pasos para hacer todo tipo de concesiones las concesiones a los independentistas para seguir en La Moncloa. Fue un error garrafal para el partido que preside Pablo Casado, no sé si por ignorancia o porque alguno de los suyos —Rafael Catalá, por ejemplo— puso por delante sus fobias a los intereses del partido.

Un disparate incomprendido por los propios militantes del PP, que no entendían qué ganaba el partido con un acuerdo por el que se perdía la mayoría —de momento y hasta que no haya consenso para la renovación la conservan los populares— en el Consejo General del Poder Judicial y permitía a los socialistas de Sánchez "premiar", a propuesta de Podemos, al juez De Prada, autor de las polémicas líneas de la sentencia sobre la primera parte de la trama Gürtel que sentenciaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PP tenía todo que perder y lo perdió con el maldito "whatsapp" de Cosidó, la mano derecha de Casado en el Senado. Además dejó al juez Marchena a los pies de los caballos al poner en duda su independencia y profesionalidad. Es encomiable la inmediatez con la que respondió Manuel Marchena, que casi un minuto después de salir a la luz el "argumentario" de marras, anunció su renuncia a presidir el órgano de los jueces.

Casado quedaba como "Cagancho en Almagro", que diría un aficionado a los toros, ante propios y extraños.

En el fondo seguro que ha agradecido el inoportuno "whatsapp" porque le ha permitido desbaratar el vergonzoso acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez. Ya hay especuladores que no ven tan inocente la equivocación de Cosidó. Cómo se explica que un hombre que ha sido director general de la Policía y que ha manejado información confidencial, puede cometer un error tan de bulto.

Pero lo grave para la nueva dirección de los populares no es quién rubricó semejante acuerdo con los socialistas o quién fue el que le metió el gol por toda la escuadra a Pablo Casado para que aceptara un bodrio de esas características —lo dicen los militantes y lo ratifican los jueces más conservadores—, o quién escribió el incendiario "whatsapp". Lo trascendental es saber quién lo filtró a los medios de comunicación. Matar al mensajero, vaya.