Nos sucede a todos: estamos conversando con alguien en un ambiente ruidoso, y de manera automática filtramos los sonidos que recibimos para concentrar nuestra atención solo en lo que nos dice nuestro interlocutor, en lo que nos interesa: entonces, los demás ruidos apenas se perciben. Los neurólogos y neurolingüistas han llamado 'efecto de la fiesta de cocktail' a este llamativo fenómeno mental, que resulta vital para la comunicación en circunstancias acústicas adversas.

Adversas, sí, pero no en exceso: todo tiene un límite. No hay forma de focalizar nuestra atención en un diálogo cuando en un bar se da suelta al chorro de vapor para calentar la leche, o cuando se sacan los platos del lavavajillas y se van amontonando para recolocarlos en su sitio: ¡clin, clan, clin, clon, clataplón€! Tengo instalado en el móvil un sonómetro que ha medido bastante más de 80 decibelios en esta maniobra. El récord lo he registrado en una cafetería gaditana en que los camareros, estoy seguro, participan en un campeonato de ruidos plateros (pero tiene unas tapas de arroz caldoso que quitan la respiración, admito).

Por cierto: los ruidos no son solo cuestión de decibelios. Son también ruidos los trucos que se utilizan para desviar la atención, para impedir con el escándalo que nuestra mente pueda filtrar lo que interesa. ¿Escándalo? Rufián, claro (pero no solo Rufián).

Ya lo advirtió George Bernanos: "En este mundo, lleno de ruido y de furia, es el ruido de unos lo que provoca la furia de los demás". Bueno, pues mejor será que no caigamos en la trampa, que no nos enfurezcamos con quien insulta, con quien desprecia, con quien ridiculiza. No es conveniente seguir el juego del que no tiene otro propósito que desacreditar todo lo que toca. Antoine de Saint-Exupéry avisaba así: una sola falsedad hace más ruido que cien verdades. Si esto es verdad, y lo es, mejor apelar al efecto de la fiesta de cocktail: focalicemos la atención en lo que realmente importa. Las memeces, ni escucharlas ni oírlas.