Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, aseguró ayer José Antonio Hernández Sayagués leyendo el manifiesto del Día Contra la Violencia de Género. No hay un perfil de víctima, afirmó rotundo en la Plaza Mayor. Cualquiera. Está bien decirlo y repetirlo porque vivimos creyendo que€, sometidos a ciertos prejuicios. Cualquiera. En consecuencia, hay que estar atento. Una de las campañas puestas en marcha estos días se basa en no mirar hacia otro lado, por humanidad, solidaridad, conciencia, compromiso, moralidad, ética€ O echamos todos una mano o vamos a vivir sobresaltados por esta lluvia permanente de muertes –ayer, otra—por el ejercicio de la violencia contra la mujer. Sonó alto y claro el manifiesto y solo espero que los receptores lo entendiesen y lo pongan en práctica. Un manifiesto escuchado por una amplia representación de autoridades y acompañado del Coro de la Universidad de Salamanca. Una de las razones por las que me gusta la Navidad es por su música y especialmente protagonizada por los coros. Una Navidad es polifónica o no es Navidad.

El personaje de Sayagués en su serie de televisión de la sobremesa, Pelayo, vive estos días fascinado escuchando lo que se dice de la muerte de Franco, pues en esas fechas está la serie. Va a alucinar mi admirado Pelayo cuando sepa que cuarenta años después todavía andamos de un lado para otro con sus restos, recuerdos y huesos. Está en un momento más que interesante "Amar es para siempre", una serie que en varias temporadas no ha esquivado la violencia de género como una parte del guión, que recoge lo que era la vida entonces. Tampoco nuestra Isabel Ocampo la ha esquivado. Es una de las realizadoras españolas más comprometida con su género y lo ha vuelto a demostrar con "Serás hombre", que se estrenó anoche en el Liceo.

Fue el cierre a un día especial y necesario que tuvo el acto principal en la Plaza Mayor, al lado del medallón de los Reyes Católicos. El 26 de noviembre de 1504 moría Isabel La Católica, tan presente en la Universidad de Salamanca como en nuestra Plaza, que vio cómo moría en Salamanca su hijo, el Príncipe Juan, llamado a ser rey. Y al lado de la Plaza Mayor volvieron nuestros buscasetas a hacerlo. Da igual que el tiempo haya sido desfavorable –como este año— ellos sacan setas y hongos de todas partes y convierten la Plaza de la Libertad en una exposición micológica, que tiene mucho de aula y de llamada a la protección del medio ambiente. También en las calles que salen y entran de la Plaza Mayor se ven los carteles que avisan de la desaparición de José Antonio Martínez. ¿Dónde estará? Es la pregunta que escucho estos días con cierta preocupación. Mientras, también en esto, fijémonos, estemos atentos, por si acaso.

Esta semana, la última de noviembre, se proclama en Salamanca la Magna Charta Universitatum, que es otro documento –llámelo manifiesto, si quiere— que reclama más importancia al estudio de las Humanidades, porque sin las lenguas, el derecho, la moral y la ética, la filosofía, la economía social€ me temo que algunas cosas de las Ciencias se nos irían de las manos.