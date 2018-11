Cloacas que enfangan a la Justicia

Las cloacas del Estado son un inmundo pozo sin fondo. Un cúmulo de basura que en pocas ocasiones aflora. Normalmente queda oculta en el subsuelo. Podemos intuir que está ahí, pero no demostrarlo. Algunas veces los guardianes de este estercolero abren la puerta. Y es ahí cuando nos enteramos de cosas que incluso sería mejor no saber. Ha sucedido en todo lo relativo al excomisario Villarejo. El mejor ejemplo de personaje sucio y poderoso al mismo tiempo capaz de poner en jaque a una ministra, a una exministra, al marido de una famosa presentadora y a más de uno que aún no tenemos el placer de conocer. Como chantajista profesional, llevaba siempre una buena grabadora consigo. Ahora tenemos pruebas de que en las altas esferas los escrúpulos se dejan de lado.

Pero ahí no ha quedado la cosa. El reparto de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como si fueran las cartas en una partida de tute es otra muestra de esas cloacas podridas. Después de haber escenificado en el Congreso una presunta ruptura de relaciones entre PP-PSOE a cuenta de que Casado señaló a Sánchez como responsable del golpe de Estado en Cataluña, las aguas volvieron rápidamente a su cauce. Cuando se trata de diseñar la composición del órgano de gobierno de los jueces, cualquier rencilla pasada se deja de lado. Así lo hicieron para sorpresa de algunos. Lo único bueno de semejante trueque es que se había acordado proponer como presidente del CGPJ a un hombre sensato y coherente como es Manuel Marchena. Quizás la única conclusión positiva de un reparto obsceno que deja bien a las claras que en este país la separación de poderes sigue siendo una auténtica quimera.

Pero a pesar del acierto de aupar a Marchena a un cargo de tal relevancia, la mierda volvió a aflorar. En este caso la puerta del estercolero no se abrió a través de una grabación oculta. Los tiempos han cambiado y ahora los mamoneos políticos se ventilan por WhatsApp. No imaginaba que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, fuera tan torpe de mandar a todos los miembros de su grupo en la Cámara Alta un mensaje en el que explicaba el obsceno reparto. Torpe porque parece desconocer que el PP de ahora nada tiene que ver con el partido hermético y sin fisuras de hace unos meses. Por mucho que Casado quiere vender una imagen de unión, las guerras internas no se pueden disimular y algún "sorayista" vio la oportunidad de oro para filtrar el mensaje y lanzar un dardo en la frente del nuevo presidente popular.

Gracias a esa filtración se ha destapado lo que todos ya sabíamos. Una vez más los dos grandes partidos han defecado en el Poder Judicial como si fuera un simple lupanar. Marchena, indignado con semejante infamia, los ha dejado plantados con elegancia y señorío. Ha dignificado la Justicia y ha tirado por tierra un compadreo intolerable. Ahora PP y PSOE tendrán que volver a negociar a ver quién tiene más suerte colocando a sus afines. Jueces que, recordemos, tendrán que juzgar en el futuro casos de corrupción de ambos partidos. Como así lo ha hecho por ejemplo José Ricardo de Prada, el mismo que condenó a los populares en el caso Gürtel y cuestionó la credibilidad del testimonio aportado por Rajoy. Magistrados de todo menos independientes y despolitizados.

Una vez más al poder político le importa un pimiento la credibilidad y el prestigio de la Justicia. En una situación delicadísima tras el escándalo del impuesto de las hipotecas y la falta de medios humanos y materiales para hacer frente al ingente trabajo diario, los grandes partidos le dan otro hachazo que quebranta un pilar básico del Estado de Derecho. Algunos seguimos soñando con que es posible un Poder Judicial elegido por los propios profesionales. Obviamente la despolitización absoluta es una utopía, pero que al menos los políticos no hagan este intercambio de cromos nocivo. Algunos como Sánchez también anhelaba eso, pero en una más de sus contradicciones, ha cambiado de opinión y ahora se apunta al carro de la vieja política. También lo hace Podemos, que se ha quedado con ganas de colocar a los suyos. Métodos más propios de dictaduras que de una democracia consolidada y que dejan bien a las claras que las cloacas de nuestro Estado siguen en plena forma.