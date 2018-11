Nuestra Gran Vía

La Gran Vía salmantina no entusiasma a nadie o, al menos, no conozco a nadie que elogie a esta arteria de nombre tan pomposo. Los poetas la ignoran, como Luciano González Egido en su "enciclopedia" salmantina, los cronistas recurrimos a ella como escenario, los pintores la esquivan y qué decirle de las gentes de letras: Gonzalo Torrente Ballester, don Gonzalo, que vivió en ella, nunca la tuvo en cuenta en su obra. No alienta la inspiración y que me corrija Víctor García de la Concha, don Víctor, igualmente vecino, si estoy equivocado. Convocar un certamen de poesía sobre la Gran Vía de Salamanca podría tener un desenlace tremendo, así que olvidemos la idea. Tan solo los históricos del callejero le tienen cariño.

Se atribuye la idea de la Gran Vía a Gumersindo Canals, ingeniero del Puente de Enrique Estevan, sin reconocimiento en el callejero, aunque lo tuvo: se le dedicó el Paseo de la Estación, aunque cuajó más el de Mola, años más tarde. Se sitúa su nacimiento en un acuerdo municipal de 1907, aunque cuatro años antes, 1903, ya se menciona en papeles el asunto. La intención era atravesar Salamanca sin darle la vuelta, así que la designación solemne de Gran Vía choca con la realidad: era un atajo. Un atajo, además, que se levantaba sobre la inmundicia de una alberca por la que apenas corría el agua y era vertedero de todo lo que pueda imaginar. Una sucia esgueva que se bautizaba en San Esteban como arroyo, Arroyo de Santo Domingo, que lo era cuando llovía. Y a veces llovía tanto que se desbordaba y aquello era el fin del mundo, como cuenta Mari Nieves Rupérez Almajano en su obra sobre el urbanismo salmantino del siglo XVIII.

A golpe de ocurrencia, nuevos ayuntamientos y expropiaciones fue avanzando su construcción a la velocidad de un caracol sin meniscos. Y críticas: Juan Domínguez Berrueta calificó el proyecto de "gran equivocación". Una de esas ocurrencias fue convertirla en centro oficial de Salamanca y así llegaron los edificios de Sindicatos, Correos, Gobierno Civil, Jefatura Provincial del Movimiento, pero también llegaron otros, como el teatro Gran Vía, y otros de carácter privado, mientras el monumental de las Comendadoras, se echaba abajo; pero la Gran Vía seguía sin cumplir su misión de unir el Puente de Enrique Estevan con la Plaza de España, y estábamos en la década de los setenta del siglo XX. Fue entonces cuando Pablo Beltrán de Heredia, alcalde, y el propietario de "El Adelanto", cuyos talleres y redacción impedían la apertura plena de la Gran Vía, llegaron a un acuerdo. Fin de la historia o casi; para los aficionados a las fechas, el 25 de octubre de 1973 quedaba finalizada la Gran Vía, oficialmente, y cuando uno miraba atrás veía la obra de los Gil, Pérez Fernández. Dampierre, Barroso, Población o Lozano Llardet enmarcando décadas de obras.

Lo que vino después es la conversión de la Gran Vía en sede de la hostelería más vanguardista de España en los años ochenta con locales como el Puerto de Chus, el Moderno, Country o el Laval Genovés ("Submarino") y otros, que merecen algún día una exposición como reconocimiento a esa irrupción salmantina en la modernidad, que fue, además, motivo de inspiración.

Y aquí estamos, asistiendo con envidia a lo que se dice de la Gran Vía madrileña y preguntándonos por la nuestra, cuya parte oficial ha perdido pujanza, la hostelera ya no es lo que era, y hoy el tráfico ataja más dando la vuelta que circulando por ella, que, además, se ha convertido en una central de autobuses urbanos y metropolitanos.