Estrategia y chasco ibérico

Nadie espere resultado alguno palpable y cuantificable de la cumbre hispano-lusa del jueves pasado en Valladolid. La confirmación de que Pedro Sánchez fue de paseo, escoltado por toda la flota aérea, a la capital del Pisuerga es que la gran conclusión del encuentro fue una "estrategia" contra la despoblación firmada con su colega luso, Antonio Costa: otro papel mojado, lleno de palabras bonitas y ninguna cifra, que se suma a la lista de medidas inoperantes contra el problema demográfico de Castilla y León.

Este presidente del Gobierno peregrino, tanto en sus ideas como en sus quehaceres, viaja más que el baúl de doña Concha Piquer, pero no acostumbra a prepararse los encuentros. Su mayor preocupación es salir bien en las fotos y el contenido de los acuerdos que firma le trae al pairo. Así ha ocurrido en el tramo final de la negociación del Brexit, donde el equipo español ha estado ausente y el propio Sánchez ha tenido que parar el gol por la escuadra que la Unión Europea y la pérfida Albión querían meternos en Gibraltar ¡desde la Habana! Eso sí es una estirada, campeón.

Cuando España se juega la baza más importante para iniciar el camino hacia la recuperación de la soberanía del Peñón, en cumplimiento del mandato de Naciones Unidas, el máximo representante de nuestro país se dedica a pasear en mangas de camisa por la capital de Cuba. Aunque haya llegado a una componenda de última hora que le salva la cara, en el futuro lamentaremos su ausencia a los mandos del timón en el momento clave de las negociaciones. Aquello de que "más se perdió en Cuba" va a ser cierto también en esta ocasión.

Los resultados llegan trabajando y no con poses ni gestos para la galería. Para Salamanca hubiera resultado del máximo interés un compromiso sólido, trabajado, cuantificado y con dotación presupuestaria para combatir la despoblación en la Raya con Portugal, pero ni se esperaba ni lo hubo en la cumbre de Valladolid. Lo de la "estrategia", si no se tratara de un asunto de la trascendencia que tiene, suena a chiste. Es lo que nos faltaba: después de los planes y las agendas regionales, llega la estrategia ibérica, que seguramente desembocará en grupos de trabajo conjuntos que crearán un Observatorio de la Despoblación, cuyas conclusiones conoceremos dentro de un año y que ya podemos anticipar: tenemos un grave problema de envejecimiento, baja natalidad y alta tasa de emigración joven. Se pueden ahorrar tiempo y dinero, porque no hay otra deducción posible a la vista de la cruda realidad.

A esas mismas conclusiones han llegado las numerosas comisiones de las Cortes y los diversos departamentos de la Junta de Castilla y León que se han ocupado de la sangría demográfica desde hace treinta años. Y los planes, que ahora se recogen bajo el paraguas de la Agenda de la Población, vienen dando como resultado lo de todos conocido: que sigue lloviendo y cada vez somos menos en Castilla y León.

Del contenido de lo acordado en Valladolid tenemos muy poca información, no sabemos si porque no ha trascendido o porque se trata de un folio por una cara. Parece que lo más relevante es que tanto Sánchez como Costa coinciden en la existencia de problemas a ambos lados de la frontera y en que es necesaria una mayor cohesión territorial. No se habrán quedado calvos de tanto pensar.

Dicen que cuentan que, antes de ponerse morados en una opípara cena, los mandatarios de ambos países dialogaron también sobre la conexión por carretera entre Zamora y Braganza, pero que los zamoranos no se hagan ilusiones: a máster Pedro se le habrá olvidado la conexión antes de subir al 'Falcón'.

Lo más relevante de la cumbre fue sin duda el capítulo medioambiental, en el que Sánchez y Costa buscaron caminos conjuntos en la lucha contra las especies invasoras del Guadiana. Ya saben, el cangrejo rojo, la almeja asiática, el siluro y el resto de fauna. Lástima que no se ocuparan también de las especies invasoras en La Moncloa.