Corazón que late

En esa absurda carrera hacia el consumismo navideño, hemos conseguido superar el primer obstáculo serio: el llamado "Black Friday", de incontestable patente norteamericana, que siempre tiene lugar al día siguiente del jueves de Acción de Gracias (cuarto de noviembre). Confiemos en que los comerciantes de los más diversos y variados ramos hayan visto sus esperanzas colmadas y que los números de las cuentas en negro hayan superado con creces los números rojos de las pasadas vacas flacas. De eso se trata. La publicidad ha echado el resto convenciendo al público de que es el mejor momento para comprar lo que sea, haga falta o no, por el simple hecho de que las ofertas son tentadoras. Puede que así haya sido, aunque los comerciantes, en general, suelen ser remisos a la hora de proclamar éxitos de venta y satisfacciones de caja. Además, algo hay que dejar para que las gentes arrebañen sus carteras tras la paga extra y reserven siquiera unas migajas destinadas a los regalos navideños.

Parecidos reclamos, pero en versión electoral, les llegan cual cantos de sirena a los futuros votantes andaluces. De nuevo las caravanas de voceros, los habituales discursos con idénticos argumentos, las alabanzas a lo propio, el menoscabo de lo ajeno y algún improperio que otro para salpimentar el producto. En resumen, machacona verborrea, encendidos fervorines, promesas imposibles de cumplir, la eterna cantinela. No consigo explicarme cómo la gente sigue acudiendo a los mítines para oír lo que ya cabía esperar en voz de teloneros o de figuras principales. Será porque en esas concentraciones de devotos se generan sensaciones catárticas colectivas que emocionan hasta la lágrima y reconcilian a los candidatos con sus entregados votantes.

Total, ¿para qué? Si de sobra sabemos que en Andalucía van a seguir gobernando los mismos; que en Castilla y León, cuando llegue el momento de pronunciarse en las urnas, van a seguir gobernando los mismos; y los mismos en Madrid, y así sucesivamente. Porque Sánchez no convocará elecciones hasta que las encuestas –las suyas, las internas del partido, las de verdad— no le aseguren la victoria.

Nos esperan meses de mucha prosa y poca poesía. Los aspirantes a mandar y a subir impuestos --hasta llegar al saqueo si necesario fuere-- deberían obsequiar a sus sufridos paganos con algún destello poético. Como el que presencié el otro día en un mercado de frutas y verduras, cuando una señora se detuvo ante un puesto en el que destacaban piñas y mangos de extraordinario aspecto. El vendedor, consciente del interés de la dama y ante la posibilidad de asegurar una venta, le espetó: "Señora, esto no es un mango; es un corazón que late". Pura poesía, pensé. Me gustaría que los discursos electorales hicieran latir los corazones y no encogerlos.