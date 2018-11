Silencio en el Pico Cervero

"€ya estás sola con Dios, alma afligida" (Unamuno)

Diálogo: "¿Dónde va usted, Don Estella?". A Linares de Riofrío. "¿Sabe usted cardar el lino?". Ya no hay lino en los linares. "Luego va a por cal morena". Es la Calería sin hornos. "¡Usted busca los fresones!". Tampoco ya se cultivan. "Pues sólo quedan las setas". No ha llovido y escasean. "Me rindo, ¿porque a Linares?". Para subir a la Honfría.

El columnista observa un rito desde que había perdices y conejos para sustento de los linces; cuando se cortaban impunemente ramas de acebo para la mesa de Nochebuena, o se arrancaba musgo para el Nacimiento. Ha vuelto en el tardío a la Honfría. Cela hacía sus viajes a golpe de calcetín y los relataba maravillosamente. Este excursionista, ni una cosa ni otra. Por su inseparable enfisema, asciende obligadamente en mula de acero, con un "¡¡sooo..!!" de vez en cuando, despacito, para llenarse de paisaje, respirar bosque, dejarse fascinar por sus luces y sombras. A media ladera, frena por no asustar a un corzo adulto que se le atraviesa lentamente en el camino. Durante esa ascesis, gracias al aire límpido, el veterano vehículo y su restaurado corazón carburan mejor.

Alcanza las primeras estribaciones de la Sierra de las Quilamas, entre robles, avellanos, cerezos silvestres, castaños centenarios€el suelo alfombrado de hojas secas y helechos marchitos y, ¿cómo no?, el recuerdo de Jaime de Armiñán y Teo Escamilla rodando "El nido". Sube solo, pero con la compañía de una hermosa Cantata de Juan Sebastián Bach en Radio Clásica. No pierde la sintonía ni al llegar al término de Navaredonda de la Rinconada y alcanzar los 1.465 metros del Pico Cervero. En la cumbre, donde no hay quien escupa al cielo, se está más cerca de Dios y de las águilas reales, y más lejos de las aves de corral, las blasfemias y el estiércol cortesanos. Bajo la tersa y pulcra bóveda celeste de Castilla, es donde decía atinadamente Unamuno que se iluminan todos los rincones del alma.

La cruz de su cima fue testigo del remecer de los pesares del viajero, de una breve plegaria por su gente y del asombro renovado, en ese saludable shock emocional, ese chispazo curativo, que busca cada otoño, citándose con la Sierra de Francia de sus mayores y el entorno. Pero como no es Cela, ay, ni escritor, se confiesa incapaz de transmitir a los demás sus sensaciones, y la gama de colores, indescriptible, de esa prodigiosa paleta natural. Desde la privilegiada atalaya otea sobrecogido, acariciado por un suave viento, los cuatro puntos cardinales, sin más límite que el horizonte y sus propios sinsabores. Recuerda a Alberto Cortez, "en un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó". En soledad y a 1.465 metros de altura, se esclarece dolorosamente ese recodo del almario donde también yacen los malogros.

Lamenta no saber una palabra de botánica, siendo aquello un jardín del paraíso€ sin manzanas. Distingue los castaños, los robles, si le ayudan los cerezos silvestres, y poco más. Bueno, los acebos —¡ay, si no estuvieran protegidos!—, con sus ramas de hojas espinosas, brillantes y sus bayas rojas, que parecen de mentira, como las de plástico que emplean los grandes almacenes por navidades. Y del sotobosque y su alfombra vegetal, si descarta los helechos y los erizos recubriendo las castañas, padece una ignorancia enciclopédica. Sus esfuerzos por recorrer el bosque con algún experto han resultado siempre estériles. Identifica algún lirio; reconoce la yerba de San Cristóbal, por sus conocidas bayas morado oscuro; las delicadas lágrimas de la Virgen, que le enseñó un amigo; y la inconfundible espuela de los caballeros, con su espolón ciertamente igualito a las ruedecillas dentadas con las que se espolea a los caballos en los ijares. Pero no pierde la esperanza de aprender. Su tía Red le habla de un oriundo de la zona, emigrado, que se lo sabe todo. Recogió un viejo romance anónimo que habla de los amoríos del Pico Cervero y la Sierra, esa pareja con la que algunos formamos puntual, esporádicamente, un honesto trío amoroso. El columnista le pedirá que le lleve un día de su sabia mano.

En fin, solo distingue las setas de cardo y las senderuelas del universo micológico, y gastronómico, del que cada año le ofrecía muestras excelentes, en su restaurante y en su casa de campo, el "riojano" Valen, que las guisa como nadie y sigue recitando de memoria los nombres latinos de multitud de especies.

Fui a Linares, mas no a por lino, fresas, cal o setas. Es el postigo del bosque de La Honfría, seductor en cualquier estación y mágico en otoño.