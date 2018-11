Siempre nos quedará Alonso

Mientras Pedro Sánchez, presidente del Gobierno por la puerta de servicio, sigue de vacaciones "pagadas" en compañía de su esposa, ahora en Cuba tan ricamente, a miles de kilómetros de allí, en Abu Dhabi, otro español, pero con todos sus galones ganados a pulso, se dispone mañana a cerrar un ciclo muy importante de su vida, aunque más que de su vida, es de la de todos nosotros, que hemos llorado de alegría, que hemos llorado de rabia con él, junto a él. Fernando Alonso se despide mañana en el circuito de Yas Marina de la Fórmula 1 tras conquistar la gloria con dos títulos mundiales y tras unos últimos años horribles que sólo podría soportar el carácter disciplinado y humilde de un superhombre. No es la primera vez que lo escribo, el piloto asturiano abandera hoy los mejores valores de una España líder y eficaz€ los mismos que la España política se ha encargado de hundir y de hacer hundir con una idea fija: que el brillo, que la excelencia de nadie apague el poder de su mediocridad.

Contrapongo a Pedro Sánchez y Fernando Alonso porque ahora mismo, en mi imaginario sobre España, uno, el político, representa la España casposa, gripada y alterada, y otro, el piloto, la España que avanza firme en la vanguardia, silenciosa en su eficacia; esa España de la que estamos profundamente orgullosos, pues sabemos que son nuestros valores, esos que la casta política ha olvidado e incluso despreciado. España, me gusta insistir en esta idea y ahora como homenaje al astro ovetense, es Fernando Alonso, lo que él ha representado, lo que aún representa y seguirá representando, como deportista, como ejemplo de persona, y como gran ejemplo de compatriota. No hablo de la Fórmula 1, hablo de correr por el circuito de la vida, dando lo mejor de nosotros mismos, para nosotros, seres en crecimiento, y para los demás que nos aclaman y en los que nos apoyamos. Luego está la españolidad, que se demuestra todos los días, como él hace, y no sólo en la conquista de un campeonato de fútbol. La bandera corre por la sangre desde que se nace, no descolorida en un balcón€ no digamos en manos de un retrasado mental con complejo de gracioso en un "programa" de televisión.

Alonso se despide mañana de la F1, al menos de momento, y no son pocos los que se alegran, los que le llaman "fracasado", a él, que se va con un gran futuro por delante y con el mejor de los pasados, el más brillante, un espejo en el que mirarse si quisiéramos que las nuevas generaciones no tomaran como ejemplo una sociedad parasitaria. Por suerte, siempre nos quedará Alonso y su ejemplo.