"Montesco" un grito contra la despoblación

Miguel Pertejo y Jacobo Valdés (dirección y guión), Sergio Alonso (producción), Irene de Anta (dirección de fotografía), Manu Arroba (montaje), Víctor Iglesias (operador de cámara), Selu Hernández (operador de sonido), Miguel Sánchez (ayudante de dirección) y María Marcos (productora ejecutiva), son el equipo de estudiantes de la USAL, de 4º curso de la Facultad de Comunicación, los que han llevado a cabo un corto titulado "Montesco" basado en un relato breve de Abraham Nieto.

Este corto que se ha podido realizar gracias a un proyecto de colaboración entre la Diputación de Salamanca y la USAL, ha permitido poner en imágenes el problema sordo y terrible de la despoblación del medio rural en Castilla y León y concretamente en nuestra provincia. Este trabajo fue seleccionado para ser proyectado en la Seminci 2018 de Valladolid y es el único corto español seleccionado como cortometraje no estrenado, para el Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC. No sólo hay botellón en la Universidad.

Es un orgullo que jóvenes universitarios de esta tierra lancen un grito crítico, para hacer concienciar a todos del gravísimo problema de la despoblación. Este periódico ha hecho una importantísima campaña para intentar paliar, con ideas, esta terrible lacra que está devorándonos. Sin población no hay futuro.

Este ojo que observa, cuando en silencio vio el silencio del corto, sus imágenes, su naturaleza, su belleza, su mensaje, su lenguaje de crítica y de grito, fue consciente de que el terrible cielo de sus imágenes, se cierne sobre el futuro de un territorio en el que la despoblación parece ser su destino inmisericorde. Afortunadamente la juventud de los autores, pone en el último instante una campanada de esperanza.

Entren en YouTube y vean la realidad. Aunque realmente quienes deberían verlo varias veces son los políticos, para sentir el sentir de esta juventud que ve la verdad de su territorio. Deben valorarlo y sobre todo deben saber que la acertada política, está en cambiar el destino de esta tierra.

Me ha interesado tanto que he hablado con ellos y me decían que, aunque el objetivo del corto es concienciar y denunciar, sí hay esperanza aún para el medio rural. Cuando les preguntaba por soluciones, comentaban que las AAPP deben esforzarse por ayudar a repoblar esos espacios con gente joven. ¿Cómo? Invirtiendo en las comunicaciones, pero no sólo las del S.XX como carreteras y ferrocarriles, sino en las del S.XXI: las comunicaciones intangibles como son la fibra óptica, un internet de alta velocidad y segura, para así favorecer el trabajo que hoy demanda la globalización. Sin olvidar dotar de infraestructuras para poder trabajar y disfrutar del medio rural, donde la felicidad está más cerca.

Bienvenida la Cumbre Hispano-Lusa, pero es hora de realidades y dinero, porque si no lo hacen, no habrá ni votantes€ ni a quién votar.