Después del black friday viene el black saturday, porque los colores no cambian tan fácilmente de un día para otro, si no, ya me dirán qué diferencia van a encontrar entre ayer y hoy. Vamos, ni en los precios.

De hoy a una semana, jornada de reflexión para los andaluces, que tendrán que vérselas al día siguiente en las urnas y elegir entre una caterva que no hay por dónde cogerla. Hasta entonces nos queda a todos, andaluces y no andaluces, una semanita por delante de aquí te espero, en la que otro gallo nos cantará las cuarenta al amanecer de cada día. Pues, un poquito de paciencia, que una semana pasa pronto. Además, la paciencia es un bien limitado que comienza a escasear y hay por ello que administrarla ante el peligro de que se agote, que a punto está.

Pues al grano voy, que es toda esta basura que entre unos y otros, por motivos muy distintos, han convertido la política, en la que a poco que se rasque huele que apesta, sin embargo, acostumbrados deben de estar, porque no se dan por enterados del estiércol que generan (tienen la escena convertida en una letrina cuartelera por la que se mueven con asombrosa soltura), al menos de la propia, porque de la ajena sí que se dan por enterados y bien que la airean, con ventilador o sin él, porque vaya películas, como las de los cines de antaño, en sesiones continuas, una tras otra sin parar. Si aquella censura se aplicara ahora solo serían aptas [las películas] para mayores con reparos. Esto, a los jóvenes de hoy les sonará a chino, como a chino le suenan tantas cosas, porque lo han vivido de siempre como el pan nuestro de cada día, porque es lo que se lleva y se acepta con naturalidad, forma de pensar y de hacer que nos ha traído a donde estamos, y estamos€ no sabría decirle exactamente dónde, pero en un lugar nada recomendable. El panorama es desconcertante y si la soberanía nacional radica en el pueblo, porque así lo dice la Constitución y por tanto así es, el pueblo [soberano] es el culpable de todos los precedentes que han llevado a Sánchez a La Moncloa y a su Gobierno a la bancada azul con todas sus consecuencias y a la patulea parlamentaria que domina en el Congreso y fuera de él. Sin embargo ni se siente culpable ni reacciona ni nada.

En medio del estropicio político azuzado por un Gobierno salido de la trampa que hicieron quienes hicieron la ley que lo ampara, a cuyo presidente (por mucho que diga) lo único que le importa es él, solo él, y por él es capaz de hacer lo que está haciendo; líder de un PSOE ahormado a su medida, que calla, por tanto otorga, y tiene en cada politiquito un cómplice, un secuaz, un encubridor del jefe al que le debe todo, porque el jefe es el PSOE hecho persona, y sin jefe no hay nada donde rascar y sin nada donde rascar, todos al paro, porque muchos (sin oficio ni beneficio) no tienen otra cosa de la que echar mano, hay que vivir y, guste o no, el PSOE, o sea, el jefe, lo es todo y a él le deben todo, así que a callar, que no es mucho pedir, porque el silencio es muy cómodo, no exige esfuerzo ni desgasta y renta un montón cuando es oportuno y ahora lo es muchísimo más que nunca.

Para hablar, sitios hay, también momentos, sí, para hablar y decir lo que les ordenan que digan y no se atreverán a más por la cuenta que les trae. "Gente segura" les llamó en estas mismas páginas Leguina, que los conoce bien y sabe lo que dice, de la que no se puede esperar otra cosa distinta a lo que hacen, que es asegurarse el presente ante un futuro que sabe Dios€, amarrando un carguito que les asegure un sueldo, que la vida es rácana y no da apenas oportunidades. Y si es a costa de que el jefe se solace en La Moncloa, pues bien está y cuanto más, mejor para todos.

Mañana, domingo, será otro día, tan black como el viernes, el sábado y el panorama político que tenemos a la vista, tan black como el carbón... Y el jefe en Cuba, aprendiendo rudimentos "democráticos" que le ayuden a seguir al pie del cañón una temporadita más. Es su tercer viaje a América en casi seis meses, que son los que lleva en La Moncloa, tantos como los que hizo Colón en seis años. El tiempo corre y él no para.