El viernes en blanco

Si no lo escribo, reviento. Estoy hasta "les couilles" o "les petites boules" del "vendredi noir". Es lo que tiene el haber hecho el bachillerato en francés. Además, parece que en gabacho esa expresión no suena tan mal como en el idioma de nuestra tierra. Porque noviembre es el mes de la invasión "yanqui". Ya comienza con negros presagios para las costumbres de aquí con el "jalogüin" de "les couilles". Después, sigue con el día que ellos llaman de acción de gracias, también conocido por el del pavo, y que todavía no ha cogido tanta fuerza como el anterior, pero, al paso que vamos, no me extrañaría que terminemos dentro de una década reuniéndonos a cenar el asado con familiares y amigos. Esa reunión en torno a este animal es la víspera del "viernes negro", que también se ha impuesto durante los últimos cinco años sobre todo, y ahora parece que ya no podemos vivir sin que haya un "vendredi noir" en nuestra vida.

Visto lo visto en estos días, no alcanzo a entender cómo podíamos vivir antes sin dedicar una jornada del año a la compra compulsiva de todo tipo de bienes, mercancías y servicios, teóricamente en oferta. ¿Acaso existía la vida antes de que celebráramos el "viernes negro"? Llevo unos cuantos días sometido a un bombardeo constante de correos electrónicos, mensajes publicitarios de todo tipo en radio y televisión, páginas de publicidad en los periódicos, anunciando las más variadas ofertas y todo ello coincidiendo con esta fecha tan señalada para los norteamericanos, en la que celebran no sé muy bien qué y con la que comienza la campaña de compras de la Navidad. Y venga a machacarnos una y otra vez con que compremos algo porque está en promoción solo durante esa jornada entendida en sentido amplio (durante la semana antes y la de después). Al parecer la esencia de esta operación es que se trata de oportunidades únicas y de rebajas espectaculares, cosa que por otro lado está por ver.

A tanto ha llegado mi hartazgo que he decidido que hoy no voy a comprar. Será a mis efectos un "viernes en blanco". Solo haré el gasto imprescindible para comer, el transporte y poco más. Vamos, lo habitual de cualquier día normal, antes de la invasión de costumbres "yanquis". Además, como todas estas campañas me "tienen negro", anuncio que estoy pensando en hacer una lista de aquellas empresas que me han martilleado con sus mensajes en las últimas jornadas, anunciando ofertas verdaderas o falsas, para ponerlas en una "lista negra", que tendrá vigencia, eso sí, no de un día, sino que durará todo el año. ¡Viva el viernes en blanco, "couilles"!