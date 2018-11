Payasa y pesada

Borrell está más solo que la una. Su presidente, en lugar de dar la cara por él y agradecerle sus servicios, ha saldado la fuerte ofensa a su ministro de Exteriores con una "regañina" de padre colega y encima ¡al PP! Cobardía del presidente, que no quiere perder el cargo y está dispuesto incluso a tracionar a los suyos para mantenerlo. Y también de Borrell, al que a cada paso se le cae dignidad y prestigio por aferrarse a la cartera.

La ministra Delgado, compañera de escaño de Borrell, lejos de defenderle le calmaba cuando lo del escupitajo, porque si a esta mujer le pareció fenomenal que Villarejo montara prostíbulos, lo de la saliva debió sonarle a chiste.

Ahora el diputado republicano, el ya famoso Jordi Salvador, dice que no hubo escupitajo y para echar más leña al fuego mantiene que incluso los del PSOE le han dado la razón, por lo que es la palabra de Borrell contra la de este profesor radical. Eso sí, quedó retratado cuando Borrell denunció en la Cámara lo que ocurrió y él ni siquiera hizo el ademán de girarse para negarlo. Como ahora, después de ver las grabaciones hasta en cámara súper lenta, se sabe que no hubo pruebas, su versión tiene las alas con las que no contaba y de verdugo se convierte en víctima y, en cambio, Borrell, de herido pasa a ser el de los "piscinazos". El guión del absurdo alcanza dimensiones extraordinarias en política.

Total, que al ministro sólo le defiende ahora mismo Ana Pastor, otra que está como él. A la presidenta del Congreso no le tembló la mano para expulsar al bufón de la corte y tampoco para pedir que no constaran en el diario de sesiones las palabras "fascistas" y "golpistas", una decisión con la que parecía buscar la concordia y por la que, sin embargo, le han llovido las críticas. Por una parte, de quienes consideran que ambas palabras pueden constar y más con la ristra de insultos que se escuchan en cada sesión; también de quienes creen que "fascistas" hay que excluirla pero "golpistas", no, porque describe un hecho objetivo; y, por si fuera poco, críticas de quienes consideran que no debe meterse en camisas de once varas, más cuando si se pegan PSOE y ERC, el 'reinado' de Sánchez quiebra.

Pues bien, la presidenta cumplió con su papel, puso orden para acabar con el descrédito de los políticos y se la vio cómoda dentro del caos, en parte porque no estaban implicados diputados del PP y no la podían acusar de partidista. Defendió indirectamente a Borrell mucho más que el propio PSOE y se convirtió en la "institutriz", esa palabra que repudia y que sólo describe literalmente en lo que se está convirtiendo: en una mujer encargada de la educación o instrucción de niños, porque ¿acaso no son Rufián y sus colegas unos chiquillos maleducados? Lo raro es que los de su partido no hayan alzado más la voz para defender el papel que realiza en el Congreso esta mujer a la que sólo privó de su carrera hacia la Presidencia del Gobierno su fidelidad a Rajoy.

Eso sí, lo que ocurrió en el Congreso fue un antes y un después para Ana Pastor, que acaba de poner el listón de los insultos. Si "fascistas" y "golpistas" no están "admitidas", el diario de sesiones corre el riesgo de quedarse vacío. Además será necesario un VAR para interpretar, porque la subjetividad también manda en los insultos. Se vio, por ejemplo, cuando el que era alcalde de Martiago fue condenado en el juzgado número 1 de Ciudad Rodrigo por llamar "payasa" y "pesada" a una edil. Sin embargo, otro alcalde se libró pese a decirle en el pleno a una concejala de su partido aquello de "en la boca te tenían que haber meado" y todo porque la jueza de Primera Instancia de Vitigudino consideró que era una expresión amparada por el derecho de crítica dentro del ámbito de un pleno. Hay tantas varas de medir, que hasta a Pilar Moreno, concejala de Ganemos, le pareció mal rectificar su tremendo 'me cago en Dios', como acertadamente le obligó a hacer Alfonso Fernández Mañueco en el pleno.

Suerte, presidenta, porque van a aumentar las provocaciones en el Congreso con este golpe en la mesa tan necesario. Borrell tampoco lo tiene fácil porque como aplace la luna de miel, su partido es capaz de obligarle a pedirle perdón a Rufián y al del escupitajo. Qué necesidad tendrá de aguantar todo esto.