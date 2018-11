Días de cielo gris

El cielo ya no muestra su mejor cara. No brilla, no presume de un azul intenso que hace que paseemos con la frente alta y con ganas de siempre dar un paso más. El cielo se muestra gris, serio, taciturno. El cielo descarga sobre nosotros lágrimas, quizá de impotencia, quizá de ira, quizá de ambas. Y nos lo merecemos, vaya que si nos lo merecemos.

Porque tenemos la estúpida manía de decidir que el que no está con nosotros, está en nuestra contra. O conmigo, o contra mí. Blanco o negro, nada de gris. Y el cielo se viste de este color, a ver si nos hace entender, pero no es que no podamos, es que no queremos.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llegan los políticos y suben un peldaño más. Ya no solo se insultan, ahora se escupen. Es para llorar de impotencia, de ira y de vergüenza. Seguro que el cielo también se siente avergonzado, y por eso evita vernos con claridad.

Sánchez (también conocido como Pedro I el "Okupa") pide disculpas. Gracias Pedro, es un detalle, pero no ayuda mucho que hayas decidido lanzarte a meter más presión en esta España tan cosida a jirones, con el tema de los restos del dictador. Actuamos como niños pequeños levantando la costra de nuestras heridas, sabiendo que nos va a doler, pero no pudiendo evitarlo.

Somos del Madrid o del Barcelona, de derechas o de izquierdas, de carne o de pescado (los veganos van aparte), de Rioja o de Ribera, de playa o de montaña... Y parece que cada decisión que tomamos nos encasilla y separa de los que tenemos a nuestro alrededor. Una pena, supongo que es la misma pena que siente el cielo.

Estamos divididos, separados, enfrentados, no solo a nivel nacional, en Salamanca tenemos también lo nuestro, y va a quedar muy claro este fin de semana. Los dos clubes de la ciudad, lejos de hacer un bonito homenaje a la extinta Unión Deportiva Salamanca, han creado una rivalidad nada sana, de odios profundos pese a ser de reciente cuña.

Y seguirá lloviendo, seguiremos dando vergüenza a propios y ajenos, superando cualquier ficción que hubiéramos pensado años atrás, señalando la paja en ojo ajeno y obviando esas vigas en el propio, que podrían ayudar a construir un futuro mejor. Que llueva, que llueva.