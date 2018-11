Algunos recordamos cuando la Navidad comenzaba el 22 de diciembre a la vez que los niños de San Ildefonso repartían suerte (dinero) con sus voces originales y angelicales. Era el primer día de vacaciones, hacía un frío que pelaba y las calles no lucían la iluminación de hoy. Más tarde se trasladó ese inicio navideño al puente de la Constitución cuando todavía no teníamos muy claro qué era eso de los "puentes". A tan señaladas fechas se trasladaron compras navideñas que antes se realizaban el 22 de diciembre, yo creo que por la popularización de los congeladores. En un par de años ha vuelto a adelantarse el inicio de la Navidad y somos testigos de ello: la Navidad comienza hoy. En el "Black Friday", otra importación cultural o más bien comercial. Como sigamos así comenzaremos las fiestas navideñas en plena celebración de los Santos, mezclando huesos de santo y buñuelos con mazapanes y polvorones. Demos tiempo al asunto.

Aquí le dejo a los participantes del certamen literario y generacional de este diario "Memoria del Corazón" un argumento para sus relatos, trufados de palabras que rara vez ya se escuchan hoy y quizá desaparezcan como el olor a pan reciente, el atuendo charro, la zapatilla materna como herramienta sancionadora, el jabón para lavar en el río, la matanza como necesidad para alimentar la despensa o los testigos de las penurias en la postguerra. Protagonistas de los relatos premiados el miércoles en el Casino de Salamanca enmarcados en la maravillosa música de la Banda Municipal de Villamayor. Relatos escritos por cronistas de la memoria.Fue un acto con cierto aroma navideño, aunque en realidad todo lo que suceda desde hoy llevará esa etiqueta, incluida la exposición micológica del domingo en la Plaza de la Libertad a la que me han invitado un año más micólogos como Luis Conde o Andrés García. Otro notable del gremio –Don Seto—Antonio Martín Manresa suele por estas fechar repartir por locales amigos su conocimiento de este mundo misterioso y sabroso, que se esconde en los bosques, ya sean de pinos, robles, como los de Robledo, donde este domingo termina el programa "Mil Otoños", o chopos, como los que enmarcan el Tormes. También aquí hay setas que alimentan el talento de nuestros cocineros –qué bueno repetir estrella Michelin—que en el conocimiento y cocimiento de setas han ido a más y son más. Ni el gran Vale (Casa Vale) imaginaba en sus días de plancha algo parecido. Hoy sigue ejerciendo de buscasetas, y lo curioso es que las encuentra. Porque los buscasetas o seteros tienen algo de agricultores: miran y miran al cielo y siempre pronuncian un ay. Ay, si hubiese llovido menos. Ay, si hubiese llovido más. Ay, qué daño ha hecho este frío€

Nuestros mayores no le prestaban demasiada atención a las setas, que lo digan, si no, las cronistas de la memoria. No se fiaban de ellas ni de la cuchara de plata que empleaba para detectar su toxicidad. Lo más fiable –como cuenta Ángel Muro en su "Practicón"—era dejar que primero las probase otro. Uno mira a las setas con admiración, como el escritor Giles Milton, porque convivieron con los dinosaurios, y ya ve, se habla de ellas como si terminasen de ser descubiertas.