¡Fuera del Congreso!

El sórdido espectáculo ofrecido ayer (una vez más) por ese tipejo independentista llamado Gabriel Rufián en el sanctasanctórum de nuestra democracia, el Congreso de los Diputados, fue para mí la enésima gota que desborda el vaso de la convivencia; sus graves insultos al ministro de Exteriores, señor Borrell, al que hay que añadir la denuncia del socialista de haber sido escupido por otro diputado de ERC cuando abandonaba el Hemiciclo, sencillamente no pueden tener lugar. Estos nazis no deben estar en el Parlamento que nos representa a todos; ni siquiera son carne de prisión, deberían estar en el zoo que es, por cierto, en lo que han convertido Cataluña. Zooluña.

Sostengo desde hace décadas que los españoles no estamos hechos para la democracia, sostengo que pasado ya casi medio siglo desde la muerte de Franco, los españoles no hemos digerido la democracia como nos demuestran un día sí y otro también los socialistas y los radicales de izquierda, empeñados en resucitar al dictador. Y sostengo que nuestra democracia se hizo demasiado deprisa y corriendo, sin que en estos más de cuarenta años nadie se haya preocupado de corregirla y mejorarla. De entrada, en el Parlamento español —para mí el único, pues los autonómicos son el circo de la aldea— no deberían tener cabida representantes de partidos sin implantación nacional, es decir, los nacionalistas que se queden en sus poblados indios, pues cuarenta años de chantajes al Estado y por ende a todos nosotros, son demasiados... Ya está bien de no entender ni la democracia, ni sus reglas, ni la más elemental: la convivencia. Decía ayer el ministro de Exteriores —ministro gracias a quienes le insultan, no lo olvidemos— que el Congreso es el lugar de "la palabra", y tendría razón si en los escaños no se sentaran, nos secuestraran y nos robaran "nazi-onalistas" y terroristas, algo impropio de cualquier democracia mínimamente seria. Como impropio es que Pedro "Qué castigo" Sánchez diga que la culpa de lo de ayer es "de todos"€ De usted, mía, y por supuesto de Franco€