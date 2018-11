El Falcon vuela de nuevo

Aterrizó el Falcon del presidente en el aeropuerto de Villanubla a media tarde de ayer, minutos después de que lo hicieran el Airbus gubernamental con los ministros a bordo y otra aeronave de las fuerzas aéreas portuguesas. Hacía mucho tiempo que la instalación aérea vallisoletana no registraba semejante ajetreo. Se esperaba también la presencia del helicóptero de Moncloa habilitado para el traslado de la perrita Turca, pero parece que el can decidió quedarse en Madrid.

No ha trascendido todo el contenido de la interesante cumbre entre máster Pedro Sánchez y el primer ministro luso, Antonio Costa, aunque se ha filtrado que ambos acordaron pedir la celebración del Mundial de Fútbol de 2030 en España, Portugal y Marruecos (y eso a pesar de que el mandatario portugués seguía sin saber nada del asunto, aunque le parece buena idea), aunque por si acaso decidieron organizar un festival aéreo con sus aviones oficiales. Sánchez siempre pensando en el ahorro, en la austeridad y en la felicidad del pueblo.

El presidente de la Junta, que acudió solícito a la hora de los saludos protocolarios, no fue invitado a participar en las mesas de trabajo ni en la cena de gala que cerró el encuentro. Todo un detalle por parte de Sánchez y del anfitrión, el histriónico alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Ambos parecen más preocupados por mantener a dieta a Juan Vicente Herrera, en evitación de pesos mayores, que en tener en cuenta los intereses de la Comunidad autónoma más próxima, más afectada y con más necesidad de colaboración con el vecino país.

Menos mal que Costa había estado el día anterior en Fuentes de Oñoro con el alcalde, Isidoro Alanís, para firmar el compromiso de acabar el último tramo de la autovía (los cinco kilómetros de la vergüenza) antes de 2020. Es decir, que los intereses de Castilla y León, o al menos una parte, no han quedado del todo en el olvido.

La cumbre hispanolusa supuso un importante contratiempo para Falcosánchez, que no tenía previsto pasar tantas horas seguidas en España, dedicado como está, en cuerpo y alma, a conocer mundo. Hoy viajará a La Habana para comprobar en persona las excelencias democráticas del país de los Castro, todo ello por recomendación de su socio filocomunista, Pablo Iglesias.

Nuestro másterpresidente progresa adecuadamente en su formación castrista y bolivariana. Ayer mismo ofreció un luminoso ejemplo de sus habilidades purgatorias, al depurar de manera fulminante, siguiendo los viejos manuales estalinistas, al abogado del Estado que se atrevió a proponer la acusación de rebelión para los líderes de la rebelión catalana. Al parecer, este servidor de los intereses judiciales del Estado se atrevió a poner la unidad de España por encima de los intereses sanchistas de mantenerse en el poder a toda costa, y la condena era por tanto forzosa e ineludible. Ahora están buscando una checa o un gulag para internar al abogado fulminado, Edmundo Bal, aunque les vale cualquier centro donde haya hueco para otros jueces que en el futuro se atrevan a condenar a los golpistas Junqueras, Puigdemont y compañía. El espectáculo del indulto debe ser evitado. Cuestión de Estado.

El proyecto del Ejecutivo, una vez superado el fracaso estrepitoso de la politización, pasa por 'penitenciarizar' la justicia. El presidente del Gobierno está en ello, aunque todavía no ha encontrado una palabra que sustituya a la horrenda 'penitenciarizar', que ni siquiera su estimado camarada Rufián es capaz de pronunciar sin expeler unos cuantos exabruptos.

En cuanto a la búsqueda de centros penitenciarios adecuados, los herederos de Fidel podrán ofrecerle consejos a partir de hoy en Cuba, enseñándole alguna de las doscientas cárceles donde penan cientos de presos políticos condenados por anticastristas.

Así que, tengamos o no tengamos elecciones en primavera, el espectáculo nacional e internacional está asegurado y los motores del Falcon no se van a enfriar en ningún momento.