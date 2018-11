Tras el Brexit

Con dedicación ejemplar, nuestros partidos políticos laboran con tesón para hacer irrespirable el aire nacional. Aunque unos más que otros, es cierto. Pero debido a ello, pasan frecuentemente desapercibidos para la opinión pública hechos o procesos que tienen la capacidad de determinar en gran medida nuestro futuro. Ese es el caso de la cumbre extraordinaria del próximo domingo en Bruselas, destinada a aprobar el contenido concreto que acabará teniendo la ruptura blanda entre Gran Bretaña y la Unión Europea. El acuerdo se da por hecho, pese a que aún quedan por cerrar algunos capítulos como el de la pesca, la frontera entre las dos Irlandas, la posición de Gibraltar y las condiciones del período transitorio previsto para la ruptura, fundamentalmente.

Pero ese amigable divorcio no deja de ser el primer gran golpe asestado contra el proyecto iniciado hace setenta años de forjar una unión cada vez más estrecha entre todos los pueblos europeos. Sin duda, para compensarlo, Merkel y Macron han decidido avanzar la iniciativa de un presupuesto particular para la zona euro, cuyo objetivo es ampliar la convergencia entre las economías integradas en la moneda única, pensando sobre todo en las más débiles, que fueron también las más castigadas por la crisis. Los 30 millardos destinados a ese fin se nutrirán de fondos adicionales a los del presupuesto comunitario, del que formarán parte claramente diferenciada. En cuanto supervisado por el Eurogrupo y en cuanto ejecutado por la Comisión, el nuevo presupuesto no tendrá un carácter intergubernamental sino propiamente federal.

En la misma o parecida línea se sitúa la decisión adoptada esta semana por el Consejo de Ministros de Exteriores y Defensa de la UE de incrementar las capacidades militares conjuntas. Se trata de poner en marcha 34 proyectos, por valor de 13 millardos de euros, con los que se pretende la modernización de algunos equipos militares, la ampliación de la autonomía logística de las fuerzas comprometidas en misiones en el exterior y la creación de un auténtico, aunque embrionario, cuartel general en Bruselas.

Tanto el nuevo presupuesto para la eurozona como la nueva iniciativa de defensa, fundamental ante la relajación de los lazos trasatlánticos en que está empeñado el gobierno Trump, son pasos modestos en apariencia, que responden, sin embargo, al método funcional característico de todo el proceso de construcción europea. Así pues, hay vida tras el Brexit y Europa sigue.