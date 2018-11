Salamanca asombra

Nada como un enigma para animar nuestras vidas, asombradas a diario por la política y sus cosas. El misterio del claustro del Mas del Vent vuelve a reavivarse de la mano de Gerardo Boto, que fue el que lo inició todo. Este profesor gerundés ha coordinado un trabajo coral de investigación que acaba de publicar la Universidad de Salamanca en el que parece que se demuestra que ese claustro es salmantino. De la Catedral Vieja, para ser más precisos. Se cuenta que el claustro se desmontó por el Terremoto de Lisboa y que sus piezas, dejadas ahí, de cualquier manera, llamaron la atención de un anticuario, Ignacio Martínez, que las adquirió y montó en Madrid, en concreto en Ciudad Lineal. Eran los años treinta y los americanos se pirraban por el pasado europeo –recuerde Ciudadano Kane—y un claustro así, completo, no se veía todos los días. Pero fue Hans Engelhom, antepasado de los propietarios de la finca de Palamós, quien lo compró. Y ahí estaba y fue descubierto por Boto que levantó la liebre junto al geólogo Marius Vendrell, que aparece también en el libro. Sé la historia porque moderé la mesa convocada en el Casino donde se escucharon los argumentos en defensa del pasado salmantino del claustro, que dieron lugar a otros que hablaban de falsificación, que citaban, por ejemplo, a la experta Carmen Gómez-Moreno, que tachó de falso el claustro viendo fotografías de este. Pero no es la única.

Una traca así es un broche estupendo para el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, editora de la obra, porque en ese claustro nació el Estudio y por lo tanto la Universidad de Salamanca. Hay mucho de ella entre sus arcos, capiteles y capillas, testigos de razonamientos y hallazgos. Es el claustro materno del "alma mater salmantina". No es un claustro cualquiera si realmente es el catedralicio, aunque ningún claustro es cualquier cosa, y merece que se le reconozca su origen y los salmantinos sepamos la verdad. La que espero que alumbre este libro documentalmente. Un enigma, decía, que nos saque de la grisura de este tiempo político que vivimos con vergüenza ajena. Un tiempo en el que todo vale: desde mensajes impropios de un senador a voladuras de la separación de poderes, sin que nada suceda y nadie asuma responsabilidades.

Personalmente iría a INTUR, la feria de turismo interior, con un "Salamanca asombra" de lema principal. Porque lo de Palamós es asombroso si se confirma el origen salmantino del claustro. Otra cosa es lo de reclamarlo. Y aquí sí que puede aparecer algún cachondo que proponga papeles por piedras. Creo que allá, en su momento, le aplicaron todas las protecciones posibles al claustro por si pasaba lo que puede ocurrir, así que va a ser que no. Asombramos y emocionamos. Hoy se apela en todo a la emoción y en el caso del turismo es verdad: conocemos por la televisión o internet, pero la emoción solo es posible cuando se está cerca. Ya expliqué hace poco que el turismo de hoy busca sensaciones, como sentirse monje o estudiante paseando por el claustro salmantino de Palamós, pero también en la asombrosa exposición de piezas propias en la Casa Lis, joyas del Art Decó, de un tiempo asombroso en muchos sentidos. En ese tiempo apareció el afán por el coleccionismo oriental o exótico, y el claustro de Palamós lo era.